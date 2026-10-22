Patricia Bullrich le pide al Gobierno acuerdos políticos y “una economía más holgada para la gente”

POLÍTICA

La senadora nacional, Patricia Bullrich se expresó en una entrevista televisiva sobre el 2027, al pedir por un “acuerdo político” y “economía más holgada para la gente”.

De esta manera, Bullrich trazó así los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el Gobierno Nacional para consolidar el rumbo del país.

“Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”, precisó la funcionaria.

En tanto, el mensaje de Bullrich se dio luego de que el Presidente Javier Milei criticara la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”, el pasado lunes en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde rechazó los planteos sobre las dificultades de una parte de la población para llegar a fin de mes.

Asimismo, la senadora de LLA confirmó que la semana próxima se debatirá el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, en donde argumentó: “después de la pandemia, en el mundo cambiaron las leyes de Salud Mental”. Y agregó: “Hay medidas necesarias que se están discutiendo. Yo planteo ideas, y hablo de todos los temas con el Presidente”.

Por último, se refirió a la posibilidad de un acuerdo político de cara a 2027, y dijo: “Acelerar un acuerdo político ayudaría a bajar tensiones, que el riesgo país baje y que la idea de la gobernabilidad está asegurada sea aún mayor”.