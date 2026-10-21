1000 mujeres ya realizaron sus mamografías en el Centro de Diagnóstico por Imágenes

SALUD

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz visitó el Centro de Diagnóstico por Imágenes.

Allí se encuentra el Mamógrafo Municipal, un instrumento médico sumamente importante para el cuidado de la salud y un reclamo histórico. Lo hizo junto a Dorita Telesca, presidenta de LALCEC Mercedes, Mariana San Martín, presidente del H.C.D y las profesionales que día a día atienden a nuestras vecinas en el dispositivo que depende de la Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Néstor Pisapia. En lo que va del año 1000 mujeres ya realizaron el estudio. Estuvo también presente la subsecretaria de Salud, Lic. Marianela Arenillas.

El dispositivo sanitario municipal cuenta con el único mamógrafo de carácter público de la región, consolidándose como un espacio clave que permite realizar estudios de alta complejidad —como radiografías, ecografías y mamografías— cerca de los hogares de la comunidad, sin costos de traslado y con equidad en el acceso a tecnología de calidad. Durante la recorrida, se resaltó un hito central: en lo que va de 2026 ya se alcanzaron los 1.000 estudios efectuados a mujeres mercedinas, promediando un ritmo constante de unas 100 mamografías al mes y superando las 2.000 desde su inauguración.

Durante la visita, el intendente Juan I. Ustarroz valoró el rol de la sociedad civil y los profesionales de la salud: «en primer lugar, siempre agradecer a las mujeres de LALCEC, que son las verdaderas luchadoras contra el cáncer en la ciudad desde hace más de seis décadas. Esta labor que emprendieron y sostienen dio origen a este dispositivo que creamos desde el Municipio y que realmente funciona muy bien. Hoy estar haciendo 100 mamografías por mes para nosotros es muy importante», señaló el jefe comunal.

Asimismo, Ustarroz remarcó la importancia de la detección a tiempo y de visibilizar que la enfermedad también puede presentarse en hombres: «Cualquier cáncer, mientras se detecte antes, tiene pronósticos de éxito mucho mayores. Además, es una forma de promocionar este espacio y llegar incluso a los varones, ya que el 2% del cáncer de mama se da en hombres y muchos no lo saben. Ante tanta desinformación en redes, hay que escuchar a las instituciones con trayectoria y a los profesionales de la salud. Felicito a todo el equipo del CDI, un lugar que es un orgullo para Mercedes».

Desde la comisión de LALCEC Mercedes, su presidenta Dorita Telesca celebró contar con esta aparatología en la ciudad: «tener el mamógrafo acá nos ayudó muchísimo; antes teníamos que mandar a la gente a otras ciudades para hacerse una mamografía, lo cual era costoso y doloroso para muchas familias por las dificultades de viajar. Hoy seguimos acompañando, subsidiando estudios más específicos y sosteniendo las campañas de prevención en los medios a lo largo de todo el año».

Por último, se añadió que quienes requieran realizarse mamografías o consultas diagnósticas pueden acercarse al Centro de Diagnóstico por Imágenes (CDI) municipal para solicitar su turno con orden médica o consultar los canales de atención y asesoramiento que brinda LALCEC Mercedes.