El Municipio de Mercedes presentó su Plan Estratégico Ambiental

PRESENTACIÓN

El Municipio de Mercedes, con el intendente Juani Ustarroz a la cabeza, formalizó el lanzamiento del Plan Estratégico Ambiental Mercedes 2026.

Se trata de una iniciativa articulada entre la comuna local, el Ministerio de Ambiente de PBA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) a través del Centro Interdisciplinario de Estudios de Políticas Ambientales (CIEPA).

Con Ustarroz estuvieron la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el vicedecano de la Facultad de Agronomía de la UBA, Flavio H. Gutiérrez Boem.

El flamante plan estratégico, abarca cinco ejes integrales de intervención territorial orientados al desarrollo sustentable. Entre ellos se destaca la gestión de residuos mediante los programas Mercedes Recicla junto a la cooperativa Mundo Reciclado, Mercedes Composta con la entrega masiva de composteras y Mercedes Responsable para el descarte seguro de aceites, electrónicos, neumáticos y envases fitosanitarios.

La Universidad de Buenos Aires cumplió un rol determinante en la formulación técnica y metodológica de la propuesta a través de un convenio de colaboración con el Municipio.

A su turno, la cartera ambiental provincial destacó la trascendencia del trabajo mancomunado entre las diversas esferas gubernamentales, remarcando los programas de financiamiento, insumos y capacitación que el gobierno bonaerense destina para consolidar las metas trazadas en Mercedes. La ministra calificó el programa como “un hito político y social para el territorio de Mercedes” y pidió “consolidar esta luz de esperanza”.

El jefe comunal ponderó el compromiso de los equipos de trabajo, la participación de los vecinos y la relevancia de establecer objetivos ambientales que trasciendan los mandatos de gestión. Al dirigirse a los presentes, Ustarroz expresó su reconocimiento a los trabajadores y su agradecimiento a “una ministra que siempre responde con celeridad ante cada convocatoria”.

“Además quiero destacar el rol de la universidad pública. No existe proyecto de ciudad ni de país viable sin abrazar a la educación pública, usina de los profesionales que luego se integran a nuestras áreas de ambiente, salud, cultura y desarrollo comunitario. Y también es justo reconocer el aporte silencioso y constante de Wado de Pedro. Este nuevo plan nos remite a los orígenes del desarrollo estratégico local plasmado en el histórico ‘librito azul’: una iniciativa nacida en asambleas y foros bajo la premisa de escuchar, planificar y hacer, y que hacia 2019 alcanzó una tasa de cumplimiento del 86 % en su rendición de cuentas comunitaria”, añadió.

Ustarroz celebró también la participación de instituciones como CAIDIM, SOS Hábitat y Hogares de Cristo, la conformación de la mesa agroecológica y el compromiso de los trabajadores. “Todos le ponen mucho amor a lo que hacen. Eso contrasta de lleno con los discursos de odio que niegan el cambio climático y justifican la quita intempestiva de recursos a los municipios de todo el país, fracturando los lazos comunitarios. Frente a la hostilidad, el ambientalismo popular se erige como una herramienta de encuentro, gestión y transformación colectiva”.

El encuentro, realizado en el Centro Cultural La Trocha, contó también con la presencia de múltiples funcionarios municipales. Al inicio del encuentro, el director provincial de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno bonaerense, Francisco Sarría, y el subsecretario de Servicios Públicos comunal, Luis Ponce, detallaron el proceso técnico y la articulación territorial de la Mesa Ambiental municipal que sostendrá la ejecución de las políticas. Asimismo, se entregaron reconocimientos a referentes comunitarios e instituciones por su labor en la agenda ecológica del distrito.