Juegos Bonaerenses: Mercedes con gran debut de las finales con una notable cosecha de medallas

DEPORTES

La delegación de Mercedes tuvo un excelente inicio en la primera jornada de competencias de las finales provinciales.

La jornada del martes inició con los deportistas locales imponiéndose en atletismo, natación y gimnasia, logrando subir al podio en múltiples ocasiones y consolidando un balance general muy positivo tanto en categorías juveniles como en adultos mayores y cultura.

El atletismo abrió el medallero mercedino de manera espectacular. Lola Montenegro se consagró campeona obteniendo la medalla de oro en salto largo. Poco después, en la disciplina de lanzamiento de disco, Francesca Nova se adjudicó la medalla de bronce tras una destacada performance.

La natación también aportó a lo más alto del podio gracias a la velocidad de Santino Montenegro, quien se quedó con el primer puesto y la medalla de oro en los 25 metros espalda. La cosecha inicial se completó con una sólida actuación en gimnasia artística mixta Sub-13, disciplina que aportó otra valiosa medalla de bronce para la ciudad.

Las canchas de tenis dejaron un balance de dos victorias y una derrota para los mercedinos:

En Sub-16 Juan Ramponi venció, también lo hizo en Sub-18 Aarón Cazenave y en Sub-14 trasun ajustado partido, Vicente Neila cayó en el súper tie-break.

Tenis de mesa inició con un andar sumamente firme, destacándose las categorías de Personas con Discapacidad (PCD): en el Femenino +19 PCD: Priscila Campusano barrió a Bahía Blanca con un contundente 3-0. En cuanto al Masculino +19 PCD: Iván Pereira repitió la dosis imponiéndose 3-0 sobre el rival de Pehuajó. En el Sub-14: Bautista Cerverizzo tuvo un debut ideal al superar 3-0 a Vicente López. En Sub-16: Juan Pedro Laresca cedió su encuentro ante Tres Arroyos por 1-3.

Los representantes de la tercera edad sostuvieron una jornada de altísima concentración y sumaron puntos vitales de cara a las clasificaciones:

Burako: Ester Biagini pisó fuerte y encadenó dos victorias consecutivas ante Benito Juárez y Vicente López.

Mus: La dupla compuesta por Sergio Perata y Roberto Iribarne superó con éxito a los binomios de Berisso y Avellaneda; mañana definirán su zona ante Lanús.

Damas: Mario Denza tuvo un inicio muy positivo sumando unidades clave para la jornada de mañana.

Pesca y Lotería: Mario Figueroa (en el muelle de pescadores) y Alcira López iniciaron sus respectivas participaciones en competencias que demandarán varias jornadas extensas.

Tenis de Mesa: Jorge Mustoni dio pelea pero cayó en su debut por 1-3 frente a Pinamar

En el área de Cultura, se llevaron a cabo las primeras presentaciones mercedinas en los distintos escenarios, cuyas definiciones y fallos del jurado se darán a conocer formalmente en las próximas jornadas.