Patricia Bullrich confirmó que asumirá su banca como senadora y Milei asegura que ya tiene su reemplazante

“Ahora toca el Congreso. Vamos a cambiar la Argentina para siempre“, declaró la senadora electa por CABA, Patricia Bullrich.

La actual ministra de Seguridad de la Nación es una de las figuras que tienen que dejar el gabinete libertario a partir del 10 de diciembre. En su caso, ayer resultó electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza ganó con el 47,35% de los votos, según el escrutinio provisorio de anoche.

Javier Milei habló sobre los cambios de gabinete que se avecinan: el presidente aseguró durante una entrevista televisiva que “Seguridad ya está resuelto” aunque no quiso decir dar el nombre de quién sucederá a Bullrich.

«El nuevo Gabinete lo tengo que armar», agregó Milei, y señaló «algo de tiempo tengo», en referencia a que los cambios serán más cercanos al 10 de diciembre.

Además, el Presidente argumentó «Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar».