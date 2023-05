Noelia Ruiz: «Nuestra prioridad será la seguridad basándonos en la prevención»

En una entrevista realizada por Actualidad de Mercedes radio por FM Universo 93.1 , la diputada provincial y precandidata a intendente de Mercedes, Noelia Ruiz, quien pertenece al equipo de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, abordó diversos temas clave de su campaña y compartió su visión sobre el futuro de la ciudad.

Ruiz comenzó enfatizando que la seguridad será una de sus principales prioridades si resulta elegida como intendente. En sus propias palabras, afirmó: «Nuestra prioridad será la seguridad basándonos en la prevención». Consciente de la importancia de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, Ruiz se refirió al compromiso de implementar estrategias preventivas sólidas para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad de Mercedes.

La candidata comentó la desilusión que expresan muchos vecinos con los que se junta diariamente por la falta de cambios estructurales en la ciudad durante los últimos años. Noelia destacó que habiendo tenido un gobierno local alineado al nacional y un ministro del Interior, oriundo de Mercedes, se perdió una oportunidad histórica para implementar las transformaciones estructurales y de fondo. Según la entrevistada, es innegable que la ciudad está linda pero que hay cosas esenciales en las que no se trabajo como en el tema del agua y las cloacas. “Hoy vemos que se lanzan compulsivamente muchos planes, convenios, licitaciones pero la realidad es que estamos en año electoral y lo que no se hizo en estos últimos 3 años difícilmente sea realidad en pocos meses. La gente no es tonta y si bien reconoce muchas cosas buenas de la gestión actual también saben que no se priorizaron la seguridad, la generación de oportunidades de trabajo y estudio y las obras para resolver el tema del agua” declaró.

A pesar de representar líneas nacionales distintas con Carlos Mosso y Evangelina Cabral -precandidatos por el mismo espacio, pero por la línea interna que representa Patricia Bullrich- , Ruiz subrayó que existen más coincidencias que diferencias entre los diversos sectores políticos. En ese sentido, anunció que continuarán los diálogos y las negociaciones hasta el 24 de junio, cuando cierran las listas. «Representamos líneas nacionales distintas, pero son muchas más las coincidencias que las diferencias. Por eso, siempre va a haber diálogo y consensos sobre un proyecto común», aseguró. Resalta la importancia de unirse en pos de un objetivo común el día siguiente al 13 de agosto, fecha de las elecciones primarias, para luchar unidos por la transformación del país y cada ciudad.

En cuanto a sus alianzas políticas, Ruiz dijo que ha estado trabajando con Martín Bossi de la Coalición Cívica, así como con Débora Lacasa y Edgar Kilmeate, a través de la línea interna del radicalismo Evolución. Estas alianzas tienen como objetivo buscar acuerdos y consensos de cara a los desafíos futuros que enfrentará la ciudad de Mercedes.

Con su enfoque en la seguridad y su búsqueda de unidad, Noelia Ruiz se posiciona como una candidata comprometida con el bienestar y desarrollo de Mercedes.