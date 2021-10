Noche soñada, con Alejandro Dolina inauguraron las obras del Teatro  

CULTURA

El intendente Ustarroz junto al ministro de cultura Tristán Bauer y Alejandro Dolina dejaron inauguradas las obras de recuperación de la Sala A del Teatro Argentino. Tras seis años volvió a abrir sus puertas y recuperar su brillo.

La propuesta se concretó tras gran cantidad de obras de infraestructura y apuntalamiento, cabina de sonido, iluminación, recuperación y reparación de todas las butacas, sala oscura, camarines, sonido e iluminación, con aportes del Ministerio de Cultura de la Nación.

En ese marco, el intendente Ustarroz afirmó que “recuperamos un espacio. Es muy importante recuperar algo y poner en alto algo que antes tuvo mujeres y hombres que soñaron, trabajaron y construyeron y eso nos permite hoy estar acá, con tantos referentes de la cultura de la ciudad que nos honran con su presencia y agradecer especialmente a nuestros trabajadores municipales, no sólo por el esfuerzo en el teatro, sino por todo” especificó.

“Seis años estuvo esta sala cerrada. Recibimos visitas de gestiones anteriores de la Provincia y prometieron que con fondos de Provincia íbamos a realizar las obras y nos quedamos en la dulce espera, nunca hubo una respuesta a esa promesa, no de ayudar al municipio, sino a la comunidad y sin embargo, nunca entramos en polémicas hasta que cuando vimos que no se iba a cumplir con la palabra empeñada decidimos afrontarlo con los recursos del pueblo y hoy además de reinaugurar este espacio tenemos al Estado Nacional que nos dotó de tecnología en sonido e iluminación de primer nivel, con una fuertísima inversión”, comentó el jefe comunal.

“Siempre debemos pensar en el bienestar de nuestro pueblo, que es lo más importante y por eso este día es sumamente importante, porque vamos a disfrutar nuevamente de un espacio de cultura. Tenemos que seguir creciendo cada vez más en infraestructura cultural para desarrollar la felicidad de nuestro pueblo”, destacó Ustarroz.

Por su parte, el ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer, mencionó que es “una hermosa noche de celebración de la vida, de celebración del reencuentro, de este momento de renacer después de los espantos de la pandemia”.

Más adelante comentó que “recién recordaba la palabra esperanza. La asociaba a un gran poeta argentino, que la usa mucho y de distintas maneras, Juan Gelman, que nos habla de la esperanza. Y la esperanza que tenemos que construir entre todas y todos. La esperanza como camino hacia una situación mejor” y destacó la gestión del jefe comunal y por eso “no dudamos un instante en hacer la inversión que hicimos para que esté dotado con la mejor tecnología. Y para que también los jóvenes, las jóvenes de Mercedes que quieran dedicarse al teatro tengan un espacio para desarrollarse”. Por último, Alejandro Dolina reflexionó: “me siento un intruso, pero yo tengo una vocación de intruso, ¡no? Intruso en todas partes, en el mundo del arte, de la cultura, soy un poco intruso. Sin embargo, quiero decir dos o tres cositas. Creo que hay pocas buenas noticias en el universo. En general, si cualquiera de nosotros hubiera hecho el Universo, las cosas serían un poco mejor: nadie se moriría, nadie estaría solo y sin embargo estamos casi siempre solos. Casi siempre, casi todos los momentos de nuestra vida transcurre en soledad. Salvo, los que reciben la benéfica influencia de tres o dos buenas noticias que el Universo tiene. La primera es el amor. No sé si la primera. La primera. El amor nos permite establecer entre esas islas que somos, es evidente la naturaleza insular de todos nosotros. Pero cada tanto aparece como un puentecito. Sábato decía: un efímero puente que nos conecta. Que establezca un momento de comunión. Dejamos de estar solos, de pronto, aunque sea por un rato, ¿no? Estamos conectados con alguien. El pensamiento es otra buena noticia. El conocimiento. Y el arte. El arte. El arte establece puentes”, afirmó.

Dolina prosiguió destacando que “cuando uno está en el teatro, no está solo. No está solo. No es que haya ido con la cuñada. No, no está solo porque la naturaleza humana aparece reflejada en el escenario y uno siente que ya no está solo, sola. Que hay alguien que lo compadece, que lo comprende, que lo resignifica y que lo convierte a uno en material artístico. Cuando entraba en el pueblo, me llamó la atención el apego a la belleza que tiene este pueblo, esta ciudad. No por riqueza ni ostentación, sino porque les gusta poner el corazón en un jardincito, en una estación de ferrocarril, o mejor dicho en tres. O en un teatro, o en la fachada de un teatro, que va a estar más linda. Eso, ya, es un gesto de amor a la belleza. Usted dirá: y a usted que le importa, que es un forastero, que viene aquí, ve una vez Mercedes y ya se cree con derecho a definirnos. Y entonces yo les voy a decir que no soy forastero, que, en lo más remoto de mi origen familiar, está mi abuelo, Gerónimo Colombo, que nació en Mercedes y que fue ferroviario, casi porque no había alternativa, quien no es ferroviario en Mercedes y más en los tiempos de los trenes”, expuso.