Mamógrafo municipal: más de 1200 atenciones en un año de cuidado de la salud

El mamógrafo municipal, un deseo de décadas de nuestra comunidad, cumplió 1 año al servicio del cuidado de la salud con más de 1200 atenciones realizadas.

El intendente Juan Ustarroz y el secretario de salud, Dr. Néstor Pisapia, destacaron la importancia del dispositivo ubicado en el Centro de Diagnóstico por Imágenes.

El Dr. Néstor Pisapia expresó su orgullo por el funcionamiento del dispositivo y remarcó la importancia de contar con tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado en la ciudad: «Es un orgullo para todos nosotros, para la ciudad, tener este equipamiento de primer nivel, y la verdad que con la calidad de gente que también trabaja en este dispositivo, estamos muy contentos. Hemos hecho más de 1200 mamografías en lo que va de este año. La gente realmente está muy contenta con tenerlo en nuestra ciudad. Es importante para la prevención del cáncer de mama, es importante hacerse los controles».

Asimismo, el profesional de la salud puso el foco en el rol clave que está jugando el sistema público local: “De ese porcentaje, casi el 40% son usuarias que tienen obra social o prepaga, que antes tenían que viajar igual porque no había en nuestra ciudad. Hoy, el sistema público sostiene una prestación en un contexto donde muchas veces se hace difícil, muchas veces es complejo, y la verdad que el municipio ha puesto a disposición de toda la población un equipamiento de primer nivel. Así que hoy, para nosotros, es un día muy feliz”.

Por su parte, el intendente de Mercedes, Juani Ustarroz, felicitó al equipo humano del centro y vinculó este logro con una gestión enfocada en el abordaje integral de la salud, a pesar de los recortes de fondos desde el ámbito nacional.

«En primer lugar, la acción de hoy es para prevenir, y prevenir se hace promocionando este dispositivo que funciona muy bien. El cáncer de mama es uno de los principales causantes de fallecimiento de mujeres, entonces tenemos realmente acá un equipo de excelencia desde lo profesional y desde lo humano, que no solamente hacen las mamografías, sino también que se hacen las articulaciones con otros dispositivos de salud, con un abordaje integral».

Ustarroz también recordó la recuperación del espacio físico donde hoy funciona el centro: “Estoy muy orgulloso, no solamente de en su momento haber resuelto esta esquina emblemática que era municipal y había sido usurpada; se le dio un destino realmente muy bueno. (…) Cuando algo funciona bien, uno lo que hace es reconocer a quienes están todos los días para brindar este servicio tan importante”.

La Licenciada en Producción de Bioimágenes, Marianela Oxacelay, dio detalles sobre cómo se trabaja cotidianamente en el área del mamógrafo, destacando la rapidez del servicio —los turnos se otorgan con un máximo de una semana de espera y el estudio dura entre 20 y 25 minutos— y el uso de la tecnología para la entrega de resultados.

«Estamos muy contentos con la repercusión que tuvo tener el mamógrafo en nuestra ciudad y el compromiso del municipio de traer equipos de alta tecnología. Los pacientes ya están volviendo y estamos muy contentos con la calidad diagnóstica de la doctora que informa. Cuando van a diferentes médicos también nos hacen llegar las felicitaciones. Es muy importante para la ciudad tener un mamógrafo público donde todas tienen acceso, ya sea con obra social, sin obra social, de screening, o ya con alguna patología en evaluación».

Oxacelay concluyó explicando el innovador método de entrega de informes: “Una vez que está realizado el estudio, le llega al paciente vía WhatsApp un link donde tiene el informe y las imágenes. Con ese link, vuelven al médico solicitante para ver qué camino sigue el estudio para su control”.