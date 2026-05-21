Comenzaron las asambleas del Presupuesto Participativo en Mercedes

Tal como se encontraba planificado en la agenda municipal, se puso en marcha el ciclo de reuniones barriales correspondientes al Presupuesto Participativo.

La primera asamblea se llevó a cabo formalmente con una activa concurrencia, marcando el inicio de un proceso que busca canalizar de forma directa las prioridades de cada sector de la ciudad, contó Fernando Massón, responsable del área de Relaciones con la Comunidad.

En declaraciones radiales, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Mercedes, Fernando Massón, se mostró satisfecho por el arranque de la iniciativa y recordó que esta herramienta institucional rige localmente mediante una ordenanza del año 2016, inspirada en los modelos de gestión nacidos originalmente en Brasil.

Massón explicó que las demandas varían significativamente de acuerdo a la realidad demográfica y geográfica de cada sector. Respecto a la jornada inicial, el funcionario señaló: “fue un momento de gran intercambio, pasando por todos los temas que nos involucran, interesan y preocupan a las y los mercedinos” sostuvo.

También que “es muy grato ver el nivel de participación que tenemos, lo bien informada que está la comunidad y las ganas de construir juntos el espacio compartido” especificó.

Asimismo, el subsecretario detalló que el esquema contempla dos asambleas.

Por último, se confirmó que la próxima convocatoria barrial tendrá lugar el venidero miércoles 20 de mayo, en sede del Hogar Granja Arco Iris. Desde el área convocaron a sumarse no solo a los residentes a título individual, sino también a las instituciones activas de la zona, tales como escuelas, jardines, clubes deportivos e iglesias.