Rock y blues: La Trocha vivió una noche que invita a volver

Banda Sin Bozal y Zoni y los Radio King consolidaron la escena local con dos sets potentes en el galpón de La Trocha.

La noche del pasado viernes en el C.C. La Trocha ofreció un encuentro artístico en el que la programación y la ejecución se alinearon otra vez: dos propuestas distintas, contundentes y ejecutadas con oficio, que dejaron al público con ganas de volver a la sala.

Organizado por la Dirección de Cultura dentro del ciclo “Música por la Identidad”, el encuentro mostró cómo la escena mercedina y de la zona respira con coherencia y lustre.

Los “Sin Bozal”, la banda pop rock con filo vintage presentó su disco “Ahora nos toca a nosotros” en un amplio set.

En el cierre, Zoni y los Radio King trajeron un set de fuerte personalidad: jazz, funk y blues que se ensamblan con swing y groove precisos.

El Centro Cultural La Trocha demostró ser un marco cómodo y acogedor: visibilidad y cercanía que favorecen la interacción entre músicos y público. Además, la sesión se desarrolló con una calidad de sonido notable, equilibrio instrumental y claridad vocal que permitió apreciar matices tanto en la crudeza de las guitarras como en los pasajes más sutiles del blues.

La noche cerró con la sensación de haber asistido a dos presentaciones que legitiman el pulso de la escena local: energía, oficio y set lists que no solo justifican la asistencia, sino que invitan a repetir la experiencia.