Nación desreguló a las escuelas privadas

Con un decreto, el Gobierno Nacional dispuso que ya no es obligatorio para las escuelas privadas informar el monto de las cuotas con anticipación.

A través del decreto 787/25, el Presidente Milei derogó un decreto anterior, el 2417, que data de 1993 y que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas. Esto indica que podría impactar en el precio de las cuotas del ciclo lectivo 2026.

Concretamente, la norma derogada obligaba a los institutos privados de enseñanza a “informar fehacientemente por escrito a los padres o responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año” los montos a pagar respecto de la matrícula de inscripción y de las cuotas. También les pedía que se informen esas tarifas, antes del 30 de noviembre, a las autoridades estatales.

El gobierno nacional consideró que estas obligaciones para las instituciones de educación privada eran “contraproducentes”. “El requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal“, explican en el decreto de hoy.