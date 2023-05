Mosso: “Nosotros estamos preparados para ir a una PASO”

Cabral se decidió y pidió reunión con los precandidatos lanzados

El concejal que lleva tiempo pregonando sus intenciones intendenciables no está dispuesto a ceder terreno. Mucho menos Noelia Ruiz. La presidenta del HCD decidió participar hace pocas horas y convocó a una reunión con sus posibles adversarios.

La definición de precandidatos para la oposición es el distrito de Mercedes no es tarea fácil. Mucho menos para el PRO que a esta altura de los hechos tiene nada menos que tres intendenciables. Sí, leyó bien: tres dirigentes que pretenden pelear por un mismo espacio. Saben bien ellos que no habrá lugar para todos, con viento a favor tan solo para dos. Si esto sucede uno de ellos deberá quedar en el camino y la pregunta es qué decisión tomará respecto de la campaña que se viene. Para ponerlo con nombres y referentes se puede señalar que la primera que aparece en escena es la diputada provincial Noelia Ruiz, quien tiene bien claro que su candidato a Gobernador es Diego Santilli y su presidenciable Horacio Rodríguez Larreta. Además cuenta con el guiño de la Coalición Cívica y de la línea interna del radicalismo Evolución que en Mercedes integran los concejales Edgar Kilmeatte y Débora Lacasa. Pero por la línea de Patricia Bulrrich se plantean dos caminos. La reciente definición de Néstor Grindetti como el acompañante provincial de la ex Ministra de Trabajo de De la Rúa, puso en jaque al alfil distrital. Por un lado está Carlos Mosso, quien arrancó su derrotero hace algunos meses y también fue cosechando adhesiones de algunos sellos, convocó equipos de trabajo y diseñó su grupo de campaña. Tenía como padrino al Intendente de Capitán Sarmiento, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien no pudo posicionarse como candidato a la primera magistratura bonaerense. No obstante quedó definido como el Vicepresidente del PRO en provincia de Buenos Aires, un espacio que alienta al “mossismo” a tener una ficha importante en el tablero. La tercera que empuja es Evangelina Cabral, quien hace escasos días anunció por redes sociales que estaba dispuesta a ser precandidata. Cabral tiene como carta fuerte haber sido la figura estelar de los exitosos comicios de 2021 encabezando la lista de concejales. Pero su jefe político, Cristian Ritondo, no pasó la “gala de eliminación” que Bulrrich hizo cuando debió tomar una decisión para decidir el acompañante en el primer estado argentino. Sin embargo Cabral quiere plantear el debate en el plano local y este jueves, es decir hoy, pidió una reunión con Ruiz y Cabral, dado que su idea es intentar que el PRO Mercedes tenga candidato único, idea que ni Noelia Ruiz ni Carlos Mosso comparten. “Vamos a ir a la reunión a escuchar, la convocó Evangelina”, comentó uno de los precandidatos. El escenario de tres propuestas no entusiasma, al contrario, puede dinamitar la idea que sea Propuesta Republicana quien se quede con la candidatura tras las primarias y hacia las generales.

Convocados

“No me sorprendió la decisión de Cabral, la pretensión de los candidatos se va a cerrar dentro de un mes. Cualquier ciudadano que se quiere comprometer lo puede hacer. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado y posicionamos a Patricia Presidente y nos acercamos a los vecinos para buscarle solución a sus problemas. Siempre lo nuestro fue un proyecto colectivo”, dijo en declaraciones radiales Carlos Mosso, quien a la vez ponderó la figura de Grindetti. Sobre la definición en el plano local cree que ni siquiera podrán definirla en el distrito y destaca el lugar que ahora ocupa en el PRO bonaerense Iguacel. “Esto nos deja bien posicionados… pero las PASO están hechas para competir y que los candidatos no se ponen a dedo. Hay una reunión en las próximas horas pero lo del candidato único es una expresión de deseo de Evangelina”, agrega el edil quien confesó que mantiene conversaciones con Ruiz y hasta con Ivaldis, no mencionó en esa agenda encuentros con Cabral. “La reunión de este jueves la convocó ella, tanto Noelia como yo iremos a escuchar cual es el fundamento de esa convocatoria”, destaca Mosso. “Nosotros estamos preparados para ir a una PASO, las líneas internas están definidas con Larreta y Bulrrich, es obvio que vamos a ir a una PASO con Noelia. En apariencias no habrá PASO en distritos donde gobierna Juntos. Pero nosotros estamos preparado para las primarias, los números previos nos ubican bien…”, agrega. Desde los equipos de Carlos Mosso entienden que a la hora de la “lapicera” se tendrá en cuenta el armado que han realizado a una definición reciente de una candidata que se lanzó por redes sociales sin demasiada estructura vernácula.