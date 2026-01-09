Mercedes, uno de los municipios que pierde en el reparto de fondos provinciales

El ministerio de Economía publicó la actualización del CUD, el coeficiente para determinar el reparto de fondos. Cambio leve en el porcentual de Mercedes. Una baja que impacta de lleno en las finanzas del municipio.

El ministerio de Economía bonaerense actualizó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que se utiliza para realizar el reparto de la coparticipación que la provincia envía a los municipios, por lo que generó un nuevo mapa de comunas ganadores y perdedoras frente a un año que asoma complicado en materia financiera.

El CUD tiene este año una significación especial, porque es clave para decidir, además del destino de la coparticipación, como se reparte el 70% del fondo especial para fortalecer las finanzas de las comunas por un total de $350.000 millones, que la legislatura aprobó en el marco de la negociación por la autorización para la toma de deuda por parte del gobierno de Axel Kicillof.

En el caso de nuestro distrito, el CUD del año 2025 fue de 0,65651, mientras que ´para este año en curso es de 0,65572, una leva baja pero que la misma impacta directamente en las finanzas de la comuna.

El CUD es un índice dinámico pero objetivo: se construye con una fórmula que incluye variables como población, superficie y producción en salud, determinando qué porcentaje de los recursos (un 16,14% de ciertos impuestos provinciales) recibe cada comuna anualmente para financiar sus gastos.

En el contexto actual resulta clave porque las comunas enfrentan una demanda aumentada de sus poblaciones que multiplican las necesidades de financiamiento, en parte por el impacto del ajuste nacional que implicó un recorte de transferencias directas, y también una mayor presión sobre servicios locales, como los hospitales municipales.