Mercedes suma representantes para los regionales

JUEGOS BONAERENSES

En el Museo de Arte y en el Teatro Argentino, los participantes de los Juego Bonaerenses presentaron sus propuestas en pintura, dibujos, literatura, robótica, video, gastronomía, música y danzas. Los ganadores pasarán a la instancia regional en agosto en San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Desde el Museo de Arte de la Municipalidad de Mercedes se definieron los ganadores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses en pintura, dibujos, cuentos, robótica y video minuto que disputarán el regional en San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

En ese marco, desde el área de cultura de la Municipalidad informaron “este es el cierre de la etapa local de los Juegos Bonaerenses donde ahora se pasa a la etapa regional” y contaron el proceso “se fueron anotando chicos y chicas en las diferentes disciplinas, a lo que refiere el Museo de Arte se trajeron todo lo que es pintura, dibujos, cuentos, robótica y video minuto, y en el día de hoya vamos a estar entregando los certificados de participación para todos los que fueron parte”.

Adultos mayores

En relación a los adultos mayores, Victoria Odell, directora del área, señaló que “estuvieron compitiendo en cada una de las disciplinas que ofrece este certamen” y destacó “hubo algunas disciplinas nuevas, como es el caso de fotografía, que no estaba en la etapa de adultos mayores”.

“Este año no bajó la concurrencia, a pesar de venir de una etapa de pandemia, donde los juegos se hicieron de manera virtual, algo que no fue muy atractivo para los adultos mayores. Aspiramos a que el año que viene tengamos más participación ya que volvimos a la presencialidad”, apuntó.