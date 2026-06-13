Miguel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a CFK

POLÍTICA

El diputado Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso intervenga para declarar nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

El legislador sostuvo este jueves en un posteo en X que la Justicia «alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada».

«Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes», apuntó.

Para Pichetto «la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común».

El diputado expuso su iniciativa también en el Congreso, en el marco de una reunión de comisión de Derechos Humanos realizada el miércoles. En ese marco profundizó en su idea de que la conducta «debería ser evaluada en una instancia distinta».

«Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial», dijo.

Sostuvo, además, que «el Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral. Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad».

Finalmente, agregó: «Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso».