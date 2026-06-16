Moreno junto a militantes en Mercedes

POLÍTICA

Guillermo Moreno pasó por Mercedes en un acto con muchísima convocatoria en el Club Porvenir.

Concurrieron militantes, representantes del sindicalismo, vecinos e integrantes de distintas vertientes del peronismo, miembros del espacio “Principio y Valores” en el cual se enmarca el ex funcionario nacional.

Entre los oradores, antes del cierre del exsecretario de Comercio, estuvieron Carlos Selva, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente del PJ local Juan Ustarroz, y el consejero Guido Ortubia.

Moreno expuso en términos de comercio interior, exterior, el rol de la Argentina en el mundo, del peronismo con miras al regreso al gobierno.

“Yo le digo a los jóvenes que están acá que este gobierno peronista que viene va a ser el primer gobierno peronista que no tenga el mundo en contra”, expresó Moreno.

Y agregó: “Está en la capacidad que tengamos para que el mundo lo tengamos a favor. (…)El peronimo sabe que le llegó la hora, y quizá no. Pero este es el momento de que tengamos claridad en esto, porque entre nosotros depende que todos los pueblos del mundo algún día nos digan referencia”.

Con esos conceptos, el Partido Justicialista continúa en la construcción de unidad, tomando como base la realización de plenarios y espacios de encuentro.