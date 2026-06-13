En mayo, una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre

ECONOMÍA

Una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.498.741 para no ser pobre, según el INDEC.

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2% en mayo de 2026. Este indicador acumuló un alza del 34,9% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de mayo, que fue 2,1%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 2,4% en mayo, por encima de la inflación, pero 0,1 puntos por debajo del alza de los alimentos.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En lo que va del año, la CBA aumentó 15,6% y acumula un alza de 36,2% en los últimos 12 meses.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en mayo, el INDEC señaló: Una persona necesitó $485.029,58 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.193.172,77 en mayo para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.498.741,40.

Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.576.346,14.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en mayo fueron: Una persona requirió $220.467,99.

Una familia de tres integrantes necesitó $542.351,26.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $681.246,09.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $716.520,97.