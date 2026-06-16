Programa “Mi Escritura, Mi Casa”: 123 familias firmaron sus títulos de propiedad

SOCIEDAD

Se formalizó para 123 familias mercedinas un paso jurídico más para la posterior obtención y entrega definitiva de los títulos de propiedad de sus respectivas viviendas.

El evento estuvo encabezado por el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, quien coordinó el desarrollo de la jornada junto a las autoridades y el personal técnico de la Escribanía General de Gobierno de la PBA.

El despliegue administrativo ocurrió bajo el programa provincial de regularización dominial denominado “Mi Escritura, Mi Casa”.

Las familias beneficiarias asistieron para firmar la documentación que les dará el derecho legítimo sobre sus inmuebles, logrando “seguridad habitacional” tras años de tramitaciones, algo que busca el programa.

La convocatoria vecinal y el procedimiento de firmas se llevó a cabo en uno de los galpones recuperados del Centro Cultural La Trocha.

Al respecto, el intendente Ustarroz expresó en sus redes: “123 familias dieron un paso fundamental hacia la escrituración de sus hogares. (…) Felicitaciones a cada una de las familias que hoy están más cerca de concretar este gran logro”.