Mercedes suma dos nuevos colectivos a las líneas urbanas de pasajeros

Con inversión de fondos propios, la Municipalidad de Mercedes suma dos nuevos colectivos al servicio de transporte público local de pasajeros.

Esta incorporaciones permitirán aumentar las frecuencias y mejorar la calidad de los existentes.

Daniel Zunino, narró que “tenemos una gran utilización de los servicios. Por ejemplo la línea 1, lo que es turno mañana, estamos en 500 pasajeros” solamente en un turno y ramal.

También mencionó que “estamos en un promedio de 20 a 23 mil personas que se mueven entre las dos líneas” contemplando Matienzo a Cementerio, como la línea 2, que hace Parque Noelandia y Altamira, Agote y Gowland.

Silvio, Daniel y Cecilia, choferes de los servicios, contaron que “tenemos muy buena demanda de pasajeros” dando cuenta “que la gente confía en el servicio que se brinda, funciona muy buen”.

El secretario de seguridad, el Dr. Matías Maresca, comentó que está “contento porque hoy contamos con la incorporación de dos nuevas unidades para transporte público. No sólo implica la incorporación, sino también la modernización del sistema”.

Además, Maresca explicó que “se incorporará una cámara de seguridad y también están cargados en Google Maps los recorridos de los colectivos. Y pronto vamos a tener la actualización en vivo de los recorridos para que los vecinos puedan consultarlo. Es una decisión del Intendente Juani Ustarroz, una política pública que mejora no solo a quienes usan el transporte, sino a todos los vecinos porque mejora la fluidez del tránsito. Ser más eficaz y más eficiente en transporte público”.

Por su parte, Ustarroz comentó que “en primer lugar, felicitar y agradecer a los choferes de nuestros colectivos, porque la verdad que los cuidan mucho”. Mencionó que “para nosotros como ciudad es muy difícil sostener el transporte público. Ahora estamos haciendo esta inversión para adquirir dos colectivos que se suman a la flota” reforzando los existentes.

Además destacó: “Si uno analiza ciudades similares a las de Mercedes, sobre todo en cantidad de población, no existe el transporte público porque es una inversión bastante onerosa. Así que contento con esta compra de dos colectivos que se incorporan a la flota municipal, que somos los que prestamos el servicio. Quiero felicitar a todos los trabajadores del área porque ha habido una tarea intensa, compleja, difícil, y hoy está el resultado, lo que nos va a permitir mejorar el transporte público en Mercedes”.