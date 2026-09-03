Joaquín de la Torre propone “federalizar” los 27 municipios del conurbano

POLÍTICA

El exsenador bonaerense, Joaquín de la Torre, planteó en declaraciones radiales federalizar los 27 distritos del conurbano y retirar los municipios de la órbita del Gobierno de PBA.

La propuesta contempla que los 27 municipios pasen a depender del Estado nacional y de sus respectivos gobiernos locales, con intendencias elegidas por los vecinos, pero sin participación en las elecciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.

De la Torre sostuvo que gran parte de los servicios que reciben los habitantes del conurbano ya son prestados por organismos nacionales o por los propios municipios.

También afirmó que los municipios asumen buena parte de los costos vinculados con la salud y la seguridad, mientras que PBA aporta principalmente los salarios de los policías.

El exfuncionario consideró que Gendarmería podría instalarse de manera permanente en el conurbano para cumplir tareas de seguridad. Además, propuso eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos en esos distritos, al que calificó como perjudicial para comerciantes y consumidores.

De la Torre explicó que su planteo surgió como respuesta a los problemas que se agravaron en la región durante los últimos años y que podría coexistir con la iniciativa del exsenador nacional Esteban Bullrich, quien propuso dividir PBA en 5 nuevas jurisdicciones.

Según el exintendente de San Miguel, con la creación de distritos federales, la decisión de dividir los municipios dejaría de estar en manos de PBA y pasaría a depender de Nación.