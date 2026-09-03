Cambios en PAMI: renunció el titular de Coordinación Ejecutiva

POLÍTICA

Se trata de Juan Cruz Montero, quien dejó la Coordinación Ejecutiva del PAMI y Verónica Pérez asumió al frente del área.

Dicho recambio se desarrolló con continuidad administrativa y sin modificaciones en la orientación de la gestión del organismo.

La designación de Verónica Pérez marcó una señal política interna, ya que fue Santiago Caputo, asesor presidencial, quien se presentó personalmente en la sede del PAMI para introducirla ante los equipos y las distintas áreas.

De acuerdo con la información oficial, el ex funcionario formalizó su renuncia una vez terminado el proceso de transición ordenada y dejó abierta la posibilidad de colaborar con las nuevas autoridades si se lo requieren.

Pérez, la nueva titular de Coordinación Ejecutiva, es abogada y escribana. Antes de asumir esta responsabilidad, trabajó como directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, donde condujo la gestión territorial de esa dependencia.

Según se supo, Montero resolvió dejar el cargo por una decisión personal. Su salida se vinculó con el objetivo de concentrarse en las próximas semanas en su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Así, PAMI atraviesa una reconfiguración de cargos en su estructura de conducción. Sin embargo, la información difundida sobre el proceso remarcó que la llegada de Pérez busca sostener el trabajo y las políticas públicas en curso dentro del organismo.