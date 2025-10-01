Mercedes premiada por su tarea en el “Bosque Urbano»

Nuestra ciudad, fue reconocida internacionalmente por su labor en la constitución de Bosques Urbanos y políticas de arbolado público. Fue a través del “Tree City of the World” distinción respaldada por instituciones como la FAO (organización de las Naciones Unidas), la Fundación Estadounidense Día del Árbol (Arbor Day Fundation) y la fundación Reforestamos México.

El acto contó con una teleconferencia con exponentes de estas fundaciones desde México, y en ese contexto se hizo entrega de tal reconocimiento. Estuvieron presentes el intendente Juan Ustarroz, el de Luján, Leonardo Boto, el rector de la UNLu, Walter Panessi, la decana del departamento de tecnología de UNLu Elena Craig.

El reconocimiento declaró a Mercedes como “Tree City of the World”, Ciudad Árbol del Mundo, esta consideración consiste en un reconocimiento a aquellas ciudades que cumplen estándares internacionales como ciudades arboladas. Gracias a la realización de trabajos planificados en la constitución de bosques urbanos, tanto en Mercedes como en las localidades del Partido, la acción desde el Vivero Biotecnológico y la interrelación de capacitación y acción constante junto a la Universidad Nacional del Luján en la vinculación académica, de extensión e investigación en la temática.

En ese marco, el intendente Ustarroz expresó su felicidad ya que “es un enorme reconocimiento a lo que realizamos como comunidad” y destacó a cada “institución que se ha sumado a constituir bosques urbanos, cada escuela, cada club, cada sociedad barrial, al equipo de Espacios Verdes, a Servicios Públicos, a Ambiente, porque es una tarea interdisciplinaria con el objetivo de construir una ciudad ambientalmente sustentable”.

El reconocimiento se dio en el marco de la segunda jornada de capacitación en bosques urbanos, donde estudiantes de escuelas técnicas y agrarias de la ciudad tuvieron un encuentro con profesionales y docentes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Civil de Arboricultura y de la UNLu.