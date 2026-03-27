Mercedes fortalece la higiene urbana con un nuevo camión compactador 0km

INCORPORACIÓN

A través de una gestión conjunta entre el municipio y el Banco Provincia, la ciudad sumó una nueva unidad de alta tecnología.

Las autoridades destacaron la inversión de 222 millones de pesos y llamaron a la comunidad a colaborar con el cuidado de los contenedores. La unidad fue presentada por el intendente Juani Ustarroz junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín y el subsecretario de servicios públicos, Luís Ponce.

En un encuentro encabezado por el intendente municipal, Juani Ustarroz, y referentes del área de servicios públicos, se presentó oficialmente una nueva unidad compactadora destinada a optimizar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos.

La adquisición se concretó mediante un sistema de leasing con el Banco Provincia, alcanzando una inversión superior a los 222 millones de pesos.

Luis Ponce, responsable del área de servicios públicos, expresó su entusiasmo por la llegada de la tercera máquina presentada en lo que va del año. «Es una enorme alegría contar con un camión cero kilómetro que sirve para seguir mejorando los servicios. El esfuerzo de la comunidad a través de las tasas se ve reflejado en estas herramientas de calidad y seguridad para nuestros trabajadores», afirmó.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín, subrayó la importancia del consenso político para lograr este avance, recordando que el proyecto fue aprobado por unanimidad a fines del año pasado. «Son políticas de Estado que se toman desde la provincia y nosotros, desde la municipalidad, trabajamos muchísimo para acceder a estos beneficios de leasing. Fue un trabajo articulado con todas las fuerzas políticas», señaló.

Un punto clave durante la presentación fue el pedido de colaboración a la ciudadanía. Tanto los funcionarios como los trabajadores hicieron hincapié en el uso responsable de los contenedores verdes.

Juancho Torres, trabajador municipal con años de experiencia en el sector, celebró la llegada del vehículo destacando la comodidad y tecnología del mismo, aunque advirtió sobre los problemas diarios: «A veces vaciamos un tacho y al dar la vuelta a la manzana ya lo llenaron de pasto, ramas o troncos. Eso rompe las guías del camión. Para nosotros es un lujo tener este vehículo, pero necesitamos que la gente entienda que no se puede tirar cualquier cosa».

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Ustarroz, quien puso en contexto la adquisición frente a la situación económica nacional. «En este contexto de crisis, donde se han cortado recursos por parte del gobierno nacional, poder seguir incorporando vehículos es gracias al aporte del gobierno provincial y al compromiso del contribuyente mercedino», explicó.

El jefe comunal también destacó el crecimiento de la ciudad, lo que exige una cobertura más amplia y moderna: «Mercedes crece en población y en extensión de barrios. Por eso incorporamos esta modalidad mecánica. Les pido a los vecinos que, si ven un contenedor lleno, hagan algunos metros más hasta encontrar uno con espacio. No seguir la normativa perjudica a toda la ciudad».