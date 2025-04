Mejor prevenir que litigar… ¿frase trillada o clave jurídica?

Por: Dr. Franco Nahuel Torre

¿Cuántas veces hemos escuchado el famoso refrán «Más vale prevenir que lamentar«? Una frase que, aunque trillada, encierra una gran verdad, especialmente cuando la aplicamos en la vida cotidiana.

Partamos de la premisa que, a la mayoría de los abogados, nos contactan cuando un “problema” o “lio” ya esta sobre rieles o tiene un amplio recorrido en la problemática, cuando el conflicto o situación estalló, cuando la confianza entre las partes intervinientes ya se quebró, cuando un contrato se firmó a la ligera, un documento no cumple con las formas o requisitos establecidos o peor aún, cuando no se firmó nada en absoluto.

A menudo, se ignora que muchos problemas legales, una vez que llegan a los tribunales, son difíciles o imposibles de revertir, y rara vez tienen una solución que satisfaga a todas las partes. Esto se debe a que cada persona tiene su propia percepción de lo que es justo, influenciada por sus experiencias, emociones y creencias individuales.

La mayoría hemos pasado por esa situación de sentirnos abrumados por un conflicto legal, con esa sensación de que «si tan solo hubiéramos actuado antes…». Y es ahí donde entra en juego el derecho preventivo, esa herramienta que nos permite anticiparnos a los problemas y evitarnos dolores de cabeza innecesarios.

Dicho esto, ¿cuál es el denominador común o causa más frecuente de estos casos? En mi humilde opinión, la causa más frecuente proviene de una mala decisión previa. Una firma sin asesoramiento. Una promesa hecha de buena fe. Una conversación informal tomada como contrato sin su respaldo contractual.

En una conversación de pasillo, en una charla informal, es normal escuchar “Lo hice confiando… no pensé que fuera a pasar esto”; “Yo confié porque un conocido hizo lo mismo y le salió bien”; “El juez va a entender mi situación”; “No pensé que me iba a pasar a mí” entre tantas otras recurrentes. Pero la realidad es que el derecho no entiende de emociones ni de «yo pensé que…». El derecho se basa en hechos, en pruebas, en documentos. Y cuando no hay nada que respalde nuestras palabras, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo que no se previó, lo que no se documentó, lo que no se pensó de forma previa, difícilmente se repare después.

Y ahí aparece el gran ausente y pilar de esta columna: el derecho preventivo. Sí, así como nos cuidamos nuestra salud con chequeos médicos o estudios puntuales, deberíamos salvaguardar o prever nuestras decisiones con asesoramiento legal previo.

Contrariamente como se cree popularmente, anticiparse no es ser desconfiado. Es ser responsable. Es proteger nuestro bienestar y patrimonio. Es evitar lo que, después, puede convertirse en un conflicto desgastante y en algunas ocasiones con un gran costo económico y emocional.

En nuestra cultura estamos más acostumbrados a reaccionar que a prevenir, lo que nos lleva a tomar decisiones imprudentes o impulsivas sin medir sus consecuencias mediatas o inmediatas. Un ejemplo de esto puede ser en lo Comercial, donde una mala asociación puede arrastrar años de trabajo; en el derecho de Familia, donde un “acuerdo verbal” o una decisión irracional posterior a una discusión puede conllevar años de litigios, afectar el bienestar económico y emocional de menores o del círculo familiar; en lo Laboral donde la falta de prevención se puede traducir en demandas evitables, malos acuerdos o atropello de derechos; en lo Penal, donde el exceso de confianza puede derivar en imprudencias con consecuencias graves, como en tantos otros casos.

Finalmente, podemos concluir que prevenir no garantiza la felicidad, pero puede evitar el desastre. Y si hay una tarea pendiente en nuestra sociedad, es empezar a incorporar al derecho como herramienta de prevención, no solo como escudo cuando todo se desmoronó.

Aunque suene a cliché, más vale prevenir que lamentar.

FRANCO NAHUEL TORRE – ABOGADO C.A.D.J.ME T° XII F°78