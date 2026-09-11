Médicos Sin Fronteras estará presente en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

Médicos Sin Fronteras (MSF) estará presente por primera vez en la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Llegará equipo de sensibilización de la organización, que estará recorriendo el evento el viernes 11 y sábado 12 de septiembre para dar a conocer su trabajo médico-humanitario e invitar al público a apoyar sus proyectos.

“Hoy en día, hay 203 socios, socias y donantes activos en Mercedes que brindan su aporte mes a mes para colaborar con el trabajo que MSF lleva adelante en más de 70 países alrededor del mundo, por lo que es un gusto visitar la ciudad para invitar a que más personas sumen su apoyo a la labor que realizamos”, comentó Carolina Heidenhain, directora de comunicación de MSF para Latinoamérica.

Según expresaron, MSF trabaja en las principales crisis humanitarias del mundo, desde conflictos armados como los de Ucrania o Sudán, hasta epidemias, como el brote de Ébola en la República Democrática del Congo, o desastres naturales, como los terremotos en Venezuela y Colombia.

“Es gracias a los aportes y el compromiso activo de socios, socias y donantes, que nuestros equipos pueden evaluar cada sitúa ción de crisis y decidir rápidamente la mejor forma de brindar asistencia, con total independencia y siempre en favor de las poblaciones más necesitadas”, agregó Heidenhain. Actualmente, MSF cuenta con más de 100 000 socios en Argentina.

El equipo de sensibilizadores de MSF estará recorriendo el Parque Municipal Independencia de 14 a 21 h. Los sensibilizadores que participan en esta campaña son empleados directos de MSF y están debidamente identificados con uniforme de la organización y credenciales que incluyen fotografía y documento de identidad.

Para quienes les interese asociarse, podrán completar un breve formulario de adhesión en el momento. Por razones de seguridad y transparencia, en esta campaña no se solicita ni aceptamos donaciones en efectivo.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica de emergencia a personas víctimas de catástrofes naturales, conflictos armados, epidemias y enfermedades olvidadas, o sin acceso a la salud.

En 2025, desarrolló 511 proyectos de acción médica y humanitaria en 72 países. Cada día, más de 65.000 personas trabajan para proveer asistencia en contextos de crisis. MSF es independiente gracias a sus 7,5 millones de socios, donantes y colaboradores de todo el mundo. En reconocimiento a la labor humanitaria, recibió el Premio Nobel de la Paz 1999.