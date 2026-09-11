El Municipio a través del Plan de Contingencia coordina acciones con la comunidad ante el fenómeno de “El Niño”

Participaron más de 50 personas de la reunión encabezada por el intendente Juan I. Ustarroz, convocada para trabajar en red y dar cuenta de lo realizado y planificado en torno al Comité Operativo de Emergencia ante el denominado fenómeno de “El Niño”.

De acuerdo con especialistas e instituciones internacionales, este evento aparejará abundante lluvia, viento e inconvenientes climáticos en la provincia de Buenos Aires, incluido nuestro partido.

Ante las previsiones meteorológicas para la temporada primavera-verano, que sitúan a la provincia de Buenos Aires en una zona de alto riesgo por tormentas severas, ráfagas y precipitaciones intensas, el Municipio de Mercedes puso en marcha un exhaustivo Plan Municipal de Contingencia.

La iniciativa, coordinada a través del Comité Operativo de Emergencia, busca anticiparse al impacto del fenómeno natural «El Niño», fortaleciendo tanto la capacidad de respuesta operativa como las tareas de prevención comunitaria y de infraestructura.

Por su parte, el intendente Juan Ustarroz expresó: “Estamos frente a un escenario muy complejo para los próximos meses. Nuestra ciudad ya atravesó inundaciones trágicas y difíciles, como en 2015 o 2025, y hoy nos encontramos ante un fenómeno que podría ser aún más severo. Por eso es clave abrir este ámbito de escucha y trabajo antes de tener situaciones complejas: para definir prioridades con rigor, articular con la Provincia y la Nación las obras que exceden la competencia municipal y actuar con el mismo espíritu de coordinación y respeto con el que gestionamos el comité de crisis durante la pandemia». Asimismo, subrayó la importancia de la «red de instituciones, áreas de gestión y vecinos y vecinas comprometidos solidariamente ante la adversidad”.

El encuentro comenzó con la exposición de placas informativas a cargo de la Lic. Agustina Loré, directora de Protección Civil. También tomaron la palabra Mariana San Martín, presidenta del Concejo Deliberante; Emanuel Pérez Carrera, secretario de Obras Públicas, y Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicas, quienes enumeraron obras, intervenciones y previsiones en el espacio público.

En este marco, la Secretaría de Gobierno, a cargo de la Dra. Clara Zunino, formalizó la medida mediante el Decreto N.º 1874/2026, que declara la Emergencia Climatológica Preventiva con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Con el propósito de articular una respuesta colectiva y sin distinciones, la reunión congregó a concejales de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y la UCR, junto a los cuerpos de Bomberos, Policía Comunal y Servicio Penitenciario. A su vez, se sumaron a la planificación preventiva directivos del Hospital, autoridades e inspectores educativos, la Sociedad Rural, clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, comunidades evangélicas y productores rurales. También participaron responsables jerárquicos e intermedios de diversas áreas de la gestión municipal —como Seguridad, Gobierno, Desarrollo de la Comunidad, Educación, Salud y Obras Públicas—, quienes articulan cotidianamente con la comunidad.