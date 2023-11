Más escuelas de Mercedes declaradas en Jornada completa

Nuestro Partido pasó de 3 a 14 escuelas que ahora cuentan con jornada completa, siendo algo sumamente beneficioso para las y los estudiantes.

José Luis Pisano, presidente del Consejo escolar contó “este es un orgullo de la gestión, donde el año pasado, se tomó la decisión y se comenzó a trabajar muy fuerte entre inspectores, el Consejo Escolar y directivos, que fueron presentado proyectos para pasar a doble jornada y finalmente este año pusimos en funcionamiento un total de 11 escuelas primarias de doble jornada, donde pasamos de tener 3 a tener 14”.

En este sentido, Pisano señaló “donde prioritariamente se dieron en el ámbito local, donde los chicos mayoritariamente no tienen acceso a diferentes acciones, que sí tienen los chicos del casco urbano o la ciudad” y añadió “vos pensá que en el campo no hay clubes, no hay talleres culturales, entonces que los chicos del sector rural puedan tener acceso a contra turno, a docentes y espacios de aprendizaje –arte, actividades deportivas, etc- es muy importante”.

“Esto es muy positivo, no sólo a nivel educativo, sino también, a nivel laboral, ya que genera más puestos de trabajo, y todo gracias a la gran inversión del Gobierno de la provincia con gran apoyo del Estado Nacional” indicó Pisano.