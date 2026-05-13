Seguridad Vial: Exitosa jornada de concientización y entrega de cascos en la ciudad

SEGURIDAD

La Secretaría de Seguridad de Mercedes, llevó adelante una nueva jornada orientada a promover el uso correcto del casco y la conducción responsable.

“La actividad se desarrolló en un marco de cercanía con la comunidad, buscando continuar el con el trabajo de todo el equipo de la secretaria en reducir los índices de siniestralidad y proteger la integridad física de quienes circulan en motovehículos” contó el secretario, Dr Matías Maresca y remarcó “es una firme convicción de nuestro intendente Juan Ustarroz, de trabajar y trabajar en el cuidado de la vida y la toma de consciencia por parte de las y los vecinos”.

La iniciativa fue impulsada por el área de seguridad local, encabezada por el Dr. Matías Maresca, junto al subsecretario Victor Palazzo y Valentina Bidone. Durante el encuentro, los funcionarios destacaron que la seguridad vial no se limita al control, sino que se construye fundamentalmente a través de la formación de los ciudadanos.

«Creemos en una seguridad vial que se construye entre todos con responsabilidad, compromiso y educación», expresaron desde la organización.

La jornada no solo contó con instancias informativas sobre la importancia del casco como elemento vital para prevenir lesiones graves, sino que culminó con una acción directa de acompañamiento: Charla informativa: Se brindaron datos clave sobre seguridad y normativas vigentes.

El Dr. Maresca interactuó con los presentes, reforzando el mensaje de prevención. Además, como cierre del evento, se realizó la entrega de cascos a los vecinos y vecinas participantes.

Desde la Secretaría agradecieron la masiva concurrencia y reafirmaron que estas jornadas seguirán replicándose. El objetivo principal es claro: transformar la cultura vial de la ciudad mediante el compromiso mutuo entre el Estado y los vecinos, garantizando herramientas concretas para que circular por la vía pública sea, cada día, más seguro para todos.