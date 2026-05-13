Municipio incorporó contenedores para hojas

AMBIENTE

La Municipalidad de Mercedes inició una prueba piloto en el marco de la “Campaña de Otoño”, con la instalación de más de 100 contenedores exclusivos para hojas.

El objetivo central de la medida es erradicar el uso de bolsas de polietileno, reducir la contaminación y transformar los desechos orgánicos en abono para el Vivero Biotecnológico local.

Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicos, explicó que la iniciativa busca optimizar la logística de limpieza urbana y promover la economía circular en la ciudad.

La primera etapa de este plan comprende la zona de Avenida 30 a calle 10, y de calle 39 a calle 31.

Ponce expresó que “Se determinó ponerlo en esta zona porque, según un relevamiento realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Luján, es el sector que demanda más atención debido a que posee las especies de árboles con hojas más voluminosas”.

Ante un correcto funcionamiento, la proyección desde el municipio sería con una segunda etapa para extender la cobertura al área de calle 30 a 10, entre 23 y 13.

Los vecinos encontrarán ahora dos contenedores por cuadra:

Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Para la basura domiciliaria habitual.

Contenedores exclusivos para hojas: Identificado con la señalética de la “Campaña de Otoño”.

Piden a los ciudadanos depositar las hojas sueltas, sin bolsas: “Pedimos que el vecino barra su vereda y vuelque las hojas directamente. Puede transportarlas en una bolsa o balde, pero debe vaciarlos y llevarse el recipiente. Lo que buscamos es que no entre ningún material que no sea orgánico”, aseguró Luis Ponce y agregó: “El destino final de estas hojas no es el CEAMSE, lo que representa un ahorro económico y ambiental para la ciudad. El material recolectado se traslada a una compostera municipal gigante”.

“Allí, en colaboración con una ONG especializada, las hojas se procesan junto al chipeo de ramas de poda. Tras el proceso de descomposición, el compost resultante se utiliza en el Vivero Biotecnológico Municipal para la producción de plantas y árboles destinados al embellecimiento de los espacios públicos de Mercedes”, señaló el funcionario.

“Necesitamos la colaboración de la comunidad; si esto tiene un buen uso, nos permitirá extendernos a lo ancho y largo de la ciudad”, concluyó.