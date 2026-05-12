CHARLA Y PROYECCIÓN SOBRE LA CAPILLA SIXTINA EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

El próximo sábado 16 de mayo a las 19 hs., se realizará en la sede del Colegio de Arquitectos – Distrito 5 (Av. 30 Nº 564, Mercedes.) una nueva actividad cultural consistente en una disertación titulada “MIGUEL ÁNGEL Y LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA” (Historia, creación y simbología de una obra maestra), charla con proyección de imágenes a cargo del profesor Axel Libenson.

Presentación: La Capilla Sixtina del Vaticano es una de las obras maestras que trascienden las distancias temporales, espaciales y culturales de la humanidad, ya que en los cinco siglos que nos separan de su creación, y aunque todo parece haberse escrito, leído, visto y escuchado sobre ella, aún continúa suscitando una atracción que convoca a grandes cantidades de personas a visitarla diariamente. En este encuentro, trataremos de analizar las pinturas realizadas por Miguel Ángel en la bóveda, deteniéndonos en su proceso creativo y las influencias del humanismo neoplatónico que definieron su concepción, de acuerdo al estudio de historiadores del arte especializados en el tema.

Como todos los años , el Coordinador de este Ciclo de Arte del CAPBA5 es el Arq. Sebastián Bocca.

El acceso a este evento es gratuito y abierto a la comunidad en general.