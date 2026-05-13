Axel Kicillof cuestionó el “Super Rigi”

Por
redaccion
-
0
91

POLÍTICA

 

El gobernador de PBA, Axel Kicillof, cuestionó el nuevo paquete de incentivos a grandes inversiones anunciado por el gobierno de Milei.

 

Kicillof advirtió que “con tal de hacer anuncios son capaces de regalar todo”. Durante una entrevista radial, el gobernador expresó: “Se aprobaron proyectos por decenas de miles de millones de inversión y la realidad es que de todo eso que se anunció llegó alrededor de un 3%”.

Inversión extranjera: Kicillof planteó, “no están llegando recursos del exterior para hacer grandes proyectos”.

“El mismo RIGI tuvo una primera etapa donde decían que se iban a excluir sectores a los que ya les iba bien y se iba a priorizar sectores nuevos. Después lo cambiaron y metieron a sectores que tenían una rentabilidad muy buena y ya venían invirtiendo”, apuntó.

“La realidad es que el mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Quién va a invertir si no hay consumo?”, agregó el gobernador bonaerense.

Por último, consideró que el escenario económico en la actualidad, responde a una “recesión inducida” como resultado de “una transferencia de un sector a otro”, y advirtió que lo que están haciendo desde el Gobierno nacional “es equivalente al gasto público”.

redaccion

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí