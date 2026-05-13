Axel Kicillof cuestionó el “Super Rigi”

POLÍTICA

El gobernador de PBA, Axel Kicillof, cuestionó el nuevo paquete de incentivos a grandes inversiones anunciado por el gobierno de Milei.

Kicillof advirtió que “con tal de hacer anuncios son capaces de regalar todo”. Durante una entrevista radial, el gobernador expresó: “Se aprobaron proyectos por decenas de miles de millones de inversión y la realidad es que de todo eso que se anunció llegó alrededor de un 3%”.

Inversión extranjera: Kicillof planteó, “no están llegando recursos del exterior para hacer grandes proyectos”.

“El mismo RIGI tuvo una primera etapa donde decían que se iban a excluir sectores a los que ya les iba bien y se iba a priorizar sectores nuevos. Después lo cambiaron y metieron a sectores que tenían una rentabilidad muy buena y ya venían invirtiendo”, apuntó.

“La realidad es que el mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Quién va a invertir si no hay consumo?”, agregó el gobernador bonaerense.

Por último, consideró que el escenario económico en la actualidad, responde a una “recesión inducida” como resultado de “una transferencia de un sector a otro”, y advirtió que lo que están haciendo desde el Gobierno nacional “es equivalente al gasto público”.