Los Reyes Magos llegan a “Estación Juego»

La ciudad se prepara para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar este lunes 5 de enero. La invitación es abierta a toda la comunidad en el Galpón de calle 6 y 25.

La magia de las fiestas sigue encendida en Mercedes. Bajo el lema «Quiero tiempo, pero tiempo no apurado», el espacio recreativo y educativo “Estación Juego” a cargo de la Municipalidad invita a todas las familias a participar de una jornada inolvidable para recibir a los Reyes Magos.

El encuentro tendrá lugar este lunes 5 de enero a partir de las 19:00 hs. en el emblemático Galpón de calle 6 y 25.

Se espera una tarde cargada de ilusión, donde los más chicos podrán ver de cerca a los Reyes, compartir sus deseos y disfrutar de un ambiente pensado para el juego y el encuentro comunitario.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro que reivindican el derecho al juego y la alegría de las infancias.

Se recomienda a las familias acercarse puntualmente para disfrutar de todas las sorpresas preparadas en el marco de esta tradicional celebración.