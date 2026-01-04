Los Reyes Magos llegan a “Estación Juego»

Por
redaccion
-
0
99
La ciudad se prepara para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar este lunes 5 de enero. La invitación es abierta a toda la comunidad en el Galpón de calle 6 y 25.
La magia de las fiestas sigue encendida en Mercedes. Bajo el lema «Quiero tiempo, pero tiempo no apurado», el espacio recreativo y educativo “Estación Juego” a cargo de la Municipalidad invita a todas las familias a participar de una jornada inolvidable para recibir a los Reyes Magos.
El encuentro tendrá lugar este lunes 5 de enero a partir de las 19:00 hs. en el emblemático Galpón de calle 6 y 25.
Se espera una tarde cargada de ilusión, donde los más chicos podrán ver de cerca a los Reyes, compartir sus deseos y disfrutar de un ambiente pensado para el juego y el encuentro comunitario.
Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro que reivindican el derecho al juego y la alegría de las infancias.
Se recomienda a las familias acercarse puntualmente para disfrutar de todas las sorpresas preparadas en el marco de esta tradicional celebración.
redaccion

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí