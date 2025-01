Los cambios que se vienen para la escuela secundaria 2025

El gobierno oficializó la resolución. Cuánto será el valor a cobrar por los docentes que trabajen fuera de hora.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Alberto Sileoni, anunció la implementación de los Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE).

Los cambios para los estudiantes de secundaria bonaerense serán para intensificar la enseñanza y garantizar el acompañamiento pedagógico.

La medida ya había sido anunciada en junio, fue aprobada por unanimidad y generó polémica al conocerse que será el fin de la repitencia para los alumnos que no alcancen los objetivos.

El plan se oficializó a través de una resolución n°5507/24 y establece los lineamientos para el desarrollo de estas acciones entre el 14 y el 27 de febrero, y del 10 al 21 de marzo de 2025.

Loa responsables institucionales del programa, denominados docentes articuladores, recibirán un suplemento mensual de $216.000 por coordinar las acciones de intensificación fuera del horario regular. La bonificación es no remunerativa y no bonificable.

Los estudiantes que participarán de las acciones y propuestas de acompañamiento e intensificación serán aquellos que cuenten con materias pendientes de acreditación y aprobación de años anteriores al 2024 y los estudiantes que deben continuar la intensificación por no haber aprobado y acreditado materias cursadas en 2024.

Algunos de los cambios que se implementarán en la secundaria son:

Acreditación por materia. La calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más.

Las materias pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos.

Los alumnos podrán tener hasta cuatro materias desaprobadas para pasar de año.

Las materias desaprobadas deben ser «intensificadas» o «recursadas» al año siguiente.

A partir de la 5ta. materia pendiente, se definirá cuáles son las que se intensifican.

La intensificación es un periodo de 15 días en el que los alumnos verán más contenidos y realizarán más trabajos.

Un Equipo de Trayectorias Educativas decidirá qué materias recursará y qué intensificará.

Los alumnos no podrán cursar las materias correlativas sin antes haber aprobado la asignatura previa.