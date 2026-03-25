Los bancos vuelven a su horario de atención habitual de 10 a 15

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DESDE HOY

Durante el verano el horario de los bancos fue de 8 a 13. Sin embargo, eso cambia a partir de hoy en la mayor parte de distritos de la Provincia.

Con el verano despidiéndose, los bancos con sede en varios municipios de la PBA se preparan para volver a su horario de atención habitual.

Por ello, anunciaron oficialmente que, tras el fin de semana largo, abrirán sus puertas en su nuevo horario de 10 a 15.

Desde el 1 de diciembre, las entidades bancarias trabajaban con el horario de verano, que era de 8 a 13 horas.

Ese plazo fue dispuesto por el Gobierno bonaerense hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no hubo actividad, los bancos abrirán sus puertas el miércoles 25 retomando el horario habitual durante el año.

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