Las ideas de la Ucede están nuevamente en auge

Andrés Passamonti, presidente de la Unión del Centro Democrático (UCeDe) a nivel nacional, analizó cómo está el partido en todo el país de cara a las elecciones de 2023. “En la década del 90, fuimos la tercera fuerza a nivel nacional. Después estuvimos un poco ausentes de la política. Hoy mantenemos las mismas ideas de hace 40 años: libertad, libre mercado y crecimiento real. Esas ideas están nuevamente en boga. Por eso, el partido está recuperando la personería jurídica en las 24 provincias”, sostuvo en Misiones Cuatro.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional recordó que “los liberales tenemos una responsabilidad con el país. El liberalismo funcionó en Argentina. Teníamos mayor PBI que toda América Latina junta. Competíamos con Inglaterra y Estados Unidos. Todo comenzó a caer con la llegada del populismo que tiró manteca al techo regalando las Afirmó que “desde hace muchas décadas le explicamos a la gente que el Estado no tiene recursos infinitos y no produce nada. Administra mal con inútiles que generan inflación y crisis. El Estado recauda 100 y gasta Consultado sobre la integración de la UCeDe a Juntos Por el Cambio, Passamonti manifestó que “los partidos entendimos que solos no se puede hacer absolutamente nada. Hoy el comerciante es un héroe: Sobrevive a la enorme carga impositiva del Estado y a la persecución de la AFIP. Hay que liberar al que produce porque da empleo genuino. Desde la UCeDe queremos representar a ese comerciante. Para eso, debemos ir hacia una nueva ley laboral e impositiva. Para eso, tenemos que llegar a políticas públicas que perduren en el tiempo con mayor fuerza Creemos en el Estado pero que sea chico y fuerte. Que se ocupe de la educación, la seguridad, la justicia y la defensa”, sostuvo. Criticó el rol empresarial del Estado al decir que “el Estado no sabe ser empresario. Fijate Aerolíneas Argentinas. La estamos pagamos todos, tanto el que vuela como el que vende chipá en la esquina. No entienden que el viajar en avión es una forma de transporte, no un lujo. La Cámpora, el Estado populista y los sindicatos no quieren competencia de otras líneas aéreas. Le tienen miedo. Las empresas estatales son parasitarias, son las cajas de la política, son un curro. Deben ser La política es para la gente. Es difícil encontrar funcionarios pobres. Me gustaría administrar mi ciudad o mi provincia para salir a la calle y ver que todo funciona. Hoy no hay cloacas y eso me enoja. Debemos terminar con estos gobiernos que cambian las caras y siguen los mismos. No hacen cambios de fondo”.