La UCR salió a respaldar a Kicillof

En medio de la polémica desatada por las declaraciones del presidente Javier Milei, quien pidió la renuncia de Axel Kicillof y propuso la intervención de la provincia de Buenos Aires en respuesta a la crisis de seguridad, la Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo categórico y le exigió al mandatario que respete la Constitución Nacional.

os primeros en pronunciarse fue el senador nacional Maximiliano Abad, quien destacó la urgencia de atender la inseguridad en la provincia, pero subrayó que el presidente debe respetar el mandato constitucional del gobernador. “Presidente Milei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición“, escribió en la red social X. Además, instó a Kicillof a aceptar la ayuda federal, considerando que el problema requiere una respuesta coordinada. “Pónganse a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia. Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ése es el camino”, enfatizó.

En sintonía con esta postura, el senador radical Martín Lousteau cuestionó el doble estándar del Gobierno nacional en el tratamiento de la seguridad en distintas provincias. “¿En qué se diferencia un santafesino y un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en otro le dice al gobernador que se vaya?”, planteó. Además, alertó sobre la rápida degradación democrática que atraviesa el país y calificó la propuesta de Milei como inconstitucional. “Otra vez el presidente ignora la Constitución. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo”, sostuvo.

Sin embargo, Lousteau fue más allá de la discusión sobre la intervención y dejó entrever una posibilidad política inesperada: un acercamiento con sectores del peronismo para enfrentar a Milei. “Si lo que está pasando y las sospechas que tenemos, y las preocupaciones que tenemos, se terminan manifestando en algo así, sí“, respondió cuando le preguntaron si estaría dispuesto a conformar un frente opositor con el peronismo. A pesar de sus diferencias históricas con el kirchnerismo, Lousteau planteó la necesidad de una coalición lo suficientemente amplia para frenar lo que considera una “deriva autoritaria” del Gobierno libertario.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof calificó las declaraciones de Milei como una “bravuconada” y aseguró que la provincia no será intervenida. “El pueblo bonaerense eligió democráticamente a su gobernador y no se va a dejar avasallar por amenazas inconstitucionales. No nos van a correr con operaciones mediáticas”, afirmó Kicillof, quien también instó al Gobierno nacional a coordinar esfuerzos en seguridad en lugar de generar conflictos políticos.