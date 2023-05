La nueva conducción del gremio mercantil asumió el pasado miércoles

Con Sergio Caballero como Secretario General

Con destacadas presencias de la Federación y de la OSECAC la filial Mercedes del Sindicato de Empleados de Comercio inició un nuevo período. Acompañaron además autoridades locales tal el caso del Intendente Municipal y la titular del Concejo Deliberante.

El pasado miércoles por la noche, en un salón céntrico, se concretó la asunción formal de la nueva comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio filial Mercedes, en un encuentro al que asistieron representantes de diferentes puntos del país y autoridades locales. La plana mayor de la FAECyS estuvo casi en su totalidad, siendo el subsecretario de la Federación José González, quien trajo los saludos y buenos augurios de Armando Cavalieri, para este grupo de dirigentes que inician un nuevo período de gestión en la entidad gremial. También estuvieron representantes del directorio de la OSECAC, encabezados por su presidente Carlos Pérez, quien manifestó su apoyo a los “compañeros” de Mercedes y se comprometió a cooperar en todo lo que sea necesario para el buen funcionamiento de la obra social en nuestra ciudad. No faltaron a la cita secretarios generales de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país, integrantes del Movimiento Mercantil del Interior y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Nación. También estuvieron miembros de la CGT Regional, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Evangelina Cabral y el Intendente Municipal, Dr. Juan Ignacio Ustarroz.

Durante el desarrollo del acto se produjo la asunción de la nueva comisión directiva de la filial que tiene como Secretario General a Sergio Caballero, designado por el voto de los afiliados como tal en el último proceso eleccionario que llevó adelante el SEC. Al momento de hacer uso de la palabra, el flamante conductor del gremio mercantil, sostuvo que la anterior gestión de Carlos Pallero había dejado una vara muy alta, por cuanto el camino por delante presenta desafíos y responsabilidades. Destacó además que hay que trabajar unidos y en conjunto, no solo dentro de la propia organización sino con entidades como la Cámara Económica quien también fue parte de este encuentro con sus máximas autoridades, “la unión nos va a llevar a salir adelante de todos estos momentos difíciles”, señaló. “Estamos comprometidos con el compromiso que asumimos pero insisto en que si no estamos unidos y no estamos juntos, no es el camino correcto”, añadió Caballero quien fue acompañado en el escenario por la totalidad de la comisión directiva que también integran Diego Gerdo como Subsecretario y completan en el resto de las Secretarías: Viviana Martínez, Alfredo González, Luciano Pallero, Fernanda Cardoso, Jorge Taparauskis, Emanuel Uriza y Alejandra González.