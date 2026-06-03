Lanzan el «Programa Invierno» para acompañar a las familias

SOCIEDAD

Frente al recorte del Fondo Abrazar y la asistencia alimentaria de Nación, el municipio articula busca reducir el impacto de la crisis en los sectores más desprotegidos.

Desde el Municipio de Mercedes formalizó el lanzamiento de una nueva edición del Programa Invierno. Ante la falta de recursos federales para la compra de insumos básicos, la gestión local debió reconfigurar su estrategia y articular esfuerzos con cooperativas, productores locales y redes de voluntariado para asistir a los sectores más desprotegidos.

La secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Lic. Jorgelina Silva, advirtió sobre las severas dificultades para cubrir la demanda actual de gas y frazadas. Esta situación obligó a los equipos técnicos municipales a suspender las inscripciones generalizadas de años anteriores; en su lugar, realizan relevamientos exhaustivos en los barrios para priorizar únicamente a las familias en situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, preocupa el impacto que tendrá la posible salida de la ciudad del beneficio tarifario de «zona fría».

Para mitigar el frío en las periferias sin gas natural, se desplegará un cronograma de distribución de leña a partir del 22 de junio, abastecido mediante el reciclaje de madera de acacio procesada por cooperativistas.

En paralelo, se construyen estufas rusas de bajo costo junto a albañiles locales para brindar calefacción segura, mientras que Protección Civil reforzará la asistencia nocturna a personas en situación de calle.

En el plano alimentario, el intendente Juan I. Ustarroz detalló que, ante la falta de los programas nacionales que antes asistían a la comuna, el esfuerzo se volcó hacia la solidaridad local. Además, frente a la crisis, Ustarroz ponderó el apoyo del gobierno provincial para incrementar la entrega de alimentos y frazadas ante el agravamiento de las cuestiones climáticas y las enfermedades asociadas al frío. El intendente también agradeció «el compromiso de toda la gente que trabaja en este contexto tan difícil”.

El municipio logró un acuerdo con productores de la agricultura familiar para la donación de verduras, y se iniciaron gestiones con el sector privado local para sumar proteínas a la asistencia. También se destaca el apoyo del gobierno provincial y la incorporación de la activista culinaria Abuela Berta, quien capacitará sobre el uso eficiente de los secos municipales para evitar el desperdicio.

Finalmente, las autoridades relanzaron la campaña de donación de ropa de abrigo. Se solicita a los vecinos acercar camperas y calzado en buen estado a la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, de 8:00 a 14:00 horas, consolidando la solidaridad comunitaria como el pilar central para afrontar el invierno.