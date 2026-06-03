Mercedes potencia su producción vitivinícola con apoyo provincial y científico

EMPRENDEDORES

La acción se realizó con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad en materia de producción y a los emprendedores locales.

Por ello, desde la Dirección de Producción se trabajó junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, INTA y COVIAR, bajo los lineamientos del Plan Federal Vitivinícola del CFI.

El intendente Juan I. Ustarroz destacó la “importancia de estas jornadas de intercambios institucionales, académicos, científicos, con el saber de nuestros productores y productoras” que “potencian el trabajo y los excelentes emprendimientos mercedinos”.

Por su parte, Martín Boragno, director de producción, destacó “el apoyo que nos da provincia, constantemente, desde Mercados Bonaerenses a descuentos de cuenta DNI, desde estas capacitaciones al trabajo por la denominación geográfica de la ciudad” siendo “clave, y estamos muy agradecidos, el rol de cada productor y productora, sea de vino, salame, queso, productos frescos, siempre predispuestos a mejorar”.

La jornada incluyó trabajos de campo en las bodegas mercedinas Las Hijas y Pampa Pampa, donde se realizaron calicatas para la caracterización técnica de los suelos. Esta labor permite conocer en detalle la composición de la tierra, el comportamiento de la humedad y el estado radicular de las plantas.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto para brindar herramientas científicas a los productores locales, promoviendo el crecimiento de la producción, el empleo y el enoturismo en el partido.

También fueron parte el responsable de Ambiente, Marcelo Bello, de turismo, Francisco Dinova e integrantes de los equipos técnicos comunales.