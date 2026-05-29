PIA: la nueva IA del Banco Provincia

SOCIEDAD

Banco Provincia añadió IA generativa a sus canales digitales con el lanzamiento de PIA.

Se trata de un nuevo asistente virtual que ya se encuentra disponible tanto en el homebanking web como en la app BIP Móvil.

La herramienta funciona como un asesor digital que conversa con la persona usuaria y, además de responder consultas, también puede realizar operaciones bancarias en tiempo real.

Este es un nuevo paso en la estrategia de transformación digital de la entidad bonaerense, que busca simplificar trámites y hacer más intuitiva la experiencia dentro de sus plataformas.

PIA permite operar directamente desde una conversación. A diferencia de otros asistentes virtuales tradicionales, no solo brinda información, sino que también ejecuta acciones con validación del cliente.

Operaciones que se pueden realizar: Consultas de saldos y movimientos, Transferencias entre cuentas propias, Constitución de plazos fijos, Compra y venta de dólares, Suscripción y rescate de Fondos Raíces, Apertura de cuentas cuotapartistas, Información sobre opciones de inversión.

El asistente aparece en la pantalla principal del home banking y también puede encontrarse desde el menú lateral de BIP Móvil.

El sistema trabaja mediante conversaciones simples. El usuario escribe qué quiere hacer y PIA guía todo el proceso paso a paso hasta concretar la operación.

Desde Banco Provincia remarcaron que todas las operaciones realizadas mediante PIA mantienen los mismos estándares de seguridad que el resto de los canales digitales.

Según el tipo de transacción, el sistema puede requerir Token de Seguridad y validación biométrica para autorizar los movimientos.