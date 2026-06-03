Continúa el acompañamiento del municipio a los clubes de la ciudad

DEPORTES

Junto al equipo de la Dirección de Deportes, el intendente Juani Ustarroz visitó las instalaciones del Club Unión.

La misma, es una institución que desde hace algunos años no para de crecer en su predio de Acceso Sanmartín, con el fuerte impulso del programa “Esfuerzos Compartidos” y una activa comunidad.

En esta ocasión, se pudo observar la nueva luminaria instalada en el predio, la cual brinda mayor seguridad y amplía las posibilidades de desarrollo deportivo durante la tarde y la noche. También se hizo entrega de materiales para el desarrollo diario de actividades.

Estuvieron presentes miembros de la comisión directiva, entre ellos su presidente, Hernán Morales, junto a Rubén Lombardo, Marcelo Longarelo y Gabriel Bidart. También asistieron Martín Silvestre y Pablo Massa, de la cartera de Deportes; el subsecretario Luis Ponce y el concejal Santiago Altube, con el fin de dialogar sobre distintos proyectos e intervenciones en el lugar.