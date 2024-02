La dura respuesta de la Provincia al planteo de Jorge Macri

El Gobierno expresó su repudio a los dichos de Jorge Macri y salió a difundir datos duros sobre la inversión en salud pública que se realiza en la Provincia.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio declaraciones de que los hospitales porteños atiendan con prioridad a los porteños. “Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen”, había declarado Macri, desatando la polémica.

Provincia recogió el guante: admitió un «profundo malestar» por esos dichos, además de achacarle al intendente porteño «egoísmo» y «una actitud poco solidaria».

Desde el Ministerio de Salud señalaron, por ejemplo, que a la Ciudad entran diariamente «más de 3 millones de bonaerenses a producir, trabajar y estudiar, generando riqueza» del otro lado del Riachuelo.

También recordaron que durante la pandemia por coronavirus, «el 17% de los habitantes de la Capital Federal fueron vacunados en territorio bonaerense, sin consultar lugar de residencia, ni estrato social».

Además, señalaron que la preocupación de Macri no es «retroactiva» con «las más de 500 mil personas de la ciudad que fueron atendidas en el sistema bonaerense en el corredor atlántico en lo que va de la temporada estival en nuestra provincia, sumado a los cientos y miles de personas que realizan turismo de fin de semana en el interior de nuestra provincia y requieren de atención y cuidado».

Durante una entrevista televisiva, el gobernador Axel Kicillof recogió el guante y cruzó con dureza los dichos de Jorge Macri sobre el uso de los hospitales porteños por parte de los bonaerenses y comparó: “En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica” advirtió.

“Todos los porteños que van a la provincia de Buenos Aires, que van los fines de semana a Pilar, que van a nuestra costa, a nuestros destinos turísticos, que estén tranquilos que la provincia de Buenos Aires tiene un Operativo Sol récord, y no nos vamos a dejar chicanear ni vamos a empezar a ser cuestiones de este tipo en un momento tan complicado como este” agregó ante Crónica TV.

En esa dirección, catalogó el planteo de Jorge Macri como «un razonamiento estúpido” y volvió a insistir con la discriminación nacional en materia de coparticipación: “la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos y recibe el 20″, aunque aclaró que no va a reclamar “ese 40% porque es un país federal, es un país solidario. No es el enfoque adecuado”. argumentó.