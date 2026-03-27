La Corte Suprema propone reformar la selección de jueces

JUSTICIA

La CSJN planteó una reforma para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura.

El proyecto normativo para la selección de jueces cuenta únicamente con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El mismo, no incluye la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Los cambios que se establecen tienen la intención de fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección y reducir el impacto de la coyuntura política sobre los procesos de selección.

La reforma impulsada busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, y se da cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente del gobierno nacional de LLA.

Entonces, la selección se trasladaría a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.

Los jueces elevaron este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para para su análisis y ya se notificó de la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, así como a las Cortes Supremas provinciales.

No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el cuerpo deberá alcanzar mayorías agravadas durante la votación definitiva.