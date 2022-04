La CEM presente en el Encuentro Federal de CAME en Corrientes

Los días lunes y martes pasado, la ciudad de Corrientes fue sede del Encuentro Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entidad a la que adhiere la Cámara Económica Mercedina, que estuvo representada por el Gerente General de la CEM, Ariel Pietrucha, Consejero Titular del Consejo Directivo de CAME.

Por primera vez en la región NEA, representantes de las cámaras empresariales de todo el país realizaron su reunión federal que tiene como objetivo analizar la conyuntura económica nacional y regionales, así como la actividad y las acciones a impulsar para alentar la recuperación comercial, industrial y productiva.

En el marco del Encuentro Federal sesionó el nuevo Consejo Directivo de CAME que preside Alfredo González. El Consejo cuenta con representación federal y participación de dirigentes y empresarios de todos los sectores productivos. Entre ellos, Ariel Pietrucha, Gerente General de la Cámara Económica estuvo presente.

“Son importantes las reuniones del Consejo Directivo y más el hecho de realizarse en distintas provincias. De esa forma, tanto como Cámara Económica Mercedina y yo como Consejero Titular de CAME, estas reuniones son interesantes para conocer la realidad de las provincias del interior del país. Vemos problemáticas que son similares para todas las Cámaras que participan, pero otras no. Eso nos ayuda en la elaboración de propuestas para los gobiernos”, destacó Pietrucha.

Durante los días 4 y 5 de abril se llevaron a cabo las reuniones de las subcomisiones de CAME sobre Comercio y Servicios, Economías Regionales, Turismo, Industria y Parques Industriales, Capacitación, Mujeres Empresarias, CAME Joven, Comercio Exterior, CAME Cultura y la Comisión de Fronteras e Ilegalidad. Asimismo, se brindaron talleres y disertaciones. Entre ellos uno que habló de la economía argentina relacionada con el FMI, y otro que dio detalles del Programa Alta Dirección 2022.

“En cada de una de las mesas de trabajos y reuniones de las subcomisiones se fueron planteando distintos temas, por ejemplo, se hablaron de las paritarias, las exportaciones, las importaciones, la inflación. Temas que son comunes para el sector. Hubo presentaciones de economistas y técnicos en los diferentes temas trabajados a lo largo de los dos días”, destacó Ariel Pietrucha, representante de la Cámara Económica Mercedina sobre el encuentro federal de CAME en el que estuvo presente días atrás.

Capacitación

Por otra parte , la CEM invita a una nueva capacitación virtual que llevará adelante el próximo martes 12 de abril, 19:30 horas. En el marco del 3º aniversario de la Subcomisión de Mujeres, se brindará una charla abierta y gratuita que lleva como título: “Emprender con Inteligencia Emocional Financiera”.

Esta capacitación estará a cargo de Vale Laco, Licenciada en Psicopedagogía y fundadora la consultora que lleva su nombre que acompaña a empresarios en la gestión de su salud emocional y financiera.

La capacitación en Inteligencia Emocional Financiera tiene como fin comprender cómo se gestiona el dinero y cómo es la vinculación con éste, para así conocer el impacto en los resultados que se obtienen en el negocio.

Las inscripciones están abierta de manera virtual. Por lo tanto, los interesados podrán comunicarse con la CEM a través de sus redes sociales para que les envíen en link de inscripción. Cabe recordar que la actividad es virtual, abierta a todo público y gratuita.