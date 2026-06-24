Unidad 5: Vanesa Bruschi es la nueva directora

AUTORIDADES

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la PBA designó por primera vez en la historia a una mujer para la conducción de la Unidad Penal 5 de Mercedes.

Se trata de la Inspectora Mayor Vanesa Bruschi, quien ya se encuentra formalmente al frente de la institución. El acto de asunción se llevó a cabo el pasado viernes y contó con presencia política e institucional. Estuvieron presentes: El ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, el senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, también el Jefe del SPB, Xavier Areses, junto a integrantes de la Plana Mayor.

La ceremonia, tuvo una bendición a cargo del Padre Hernán, allí el ministro Mena agradeció la gestión de Frade (lideró durante cuatro años) y mostró sus felicitaciones a Bruschi por su destacada preparación para afrontar este nuevo desafío.

“Es un importante desafío en mi carrera y me siento muy bien. Soy una apasionada, siempre trabajé en equipo y con mucho respeto por los roles de cada uno. Me siento agradecida por esta oportunidad y destaco que todos somos iguales, sin importar el género”, expresó Bruschi tras asumir el cargo.

La designación, representa un avance clave en materia de igualdad de oportunidades dentro de ámbitos históricamente masculinizados. La inspectora tendrá bajo su responsabilidad la administración y coordinación de un establecimiento que alberga a aproximadamente 1.100 presidiarios y a su cargo estará el cuerpo de 376 agentes penitenciarios.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resaltaron su sólida experiencia y capacidad de gestión para garantizar el funcionamiento integral de la Unidad 5, con foco en la seguridad, el tratamiento penitenciario y los programas de educación, trabajo y reinserción social.

Bruschi es nacida en San Nicolás, egresada de la Escuela de Cadetes de La Plata en 2002 como oficial adjutora. Sus primeros cinco años de carrera transcurrieron en la Unidad 3 de San Nicolás como inspectora de vigilancia y encargada de encuentro familiar. Luego pasó casi una década en la Unidad 11 de Baradero. Antes de su llegada a Mercedes, se desempeñó como subdirectora de la Unidad 21 y ya venía de ejercer como directora de la Unidad 16 de Junín.