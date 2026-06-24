Multitudinaria promesa a la bandera de estudiantes

ACTO

El intendente Juani Ustarroz encabezó el tradicional acto de promesa a la bandera para niños y niñas de 4° grado e integrantes de las escuelas de adultos, tanto del ámbito público como privado.

El encuentro se llevó a cabo frente al Palacio Municipal, con la presencia de más de mil estudiantes, cientos de familiares y miembros del sistema educativo.

Como cada año, se rindió homenaje a través de la figura de su creador, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Ante la gran asistencia, el primer mandatario recordó: “Belgrano decía que no buscaba la grandeza, sino la unidad de los americanos y la grandeza de la patria. Cuando nosotros miramos a los niños de la ciudad, vemos el presente y el futuro de nuestra patria. Por eso, como adultos debemos asumir responsabilidades con su porvenir”.

El jefe comunal, Ustarroz, también expresó: “Sabemos que se prepararon durante la semana para este encuentro en esta fecha especial. Honrar la promesa es verdaderamente algo hermoso y que, sin duda, recordarán siempre”. Luego de estas palabras, procedió a leer el texto oficial de la promesa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del inspector distrital, profesor Christian Ponce, quien manifestó: “Es un marco hermoso, repleto de estudiantes. Cuando vemos este marco de familias, docentes y alumnos de escuelas de adultos, pienso en Manuel Belgrano y en qué diría él; seguramente estaría contento, con el pecho lleno de alegría”.

El encuentro contó con la asistencia de instituciones educativas del ámbito público y privado, entre ellas las E.P. N.° 1, N.° 2, N.° 7, N.° 8, N.° 10, N.° 11, N.° 13; la E.P. N.° 17 de Altamira; la E.P. N.° 19 Rural; la E.P. N.° 20 de Gowland; la E.P. N.° 24 de Tomás Jofré; la E.P. N.° 25 J.M. Gracia; la E.P. N.° 26 del Cuartel XVII Aeroclub; la E.P. N.° 27 del Cuartel XII; la E.P. N.° 29 del Cuartel XII La Verde; las E.P. N.° 30, N.° 35, N.° 36, N.° 37 y N.° 38; la E.E.P.A. N.º 702 de Adultos; y las escuelas de educación especial E.E.E. N.º 503 y E.E.E. N.º 504. A estas se sumaron los colegios San Antonio, San Benito, San Luis Gonzaga, Misericordia, Santa María, San José, Parroquial y San Patricio. Fueron casi 1200 estudiantes,

Estuvo también presente el secretario de Educación, profesor José Luis Pisano, junto con la coordinadora Pamela Herrera; la presidenta del Consejo Escolar, Magui Oliva; inspectores de distintas modalidades (entre ellas Soledad Garrido, de Adultos); la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín; funcionarios; veteranos de Malvinas y, cientos de vecinos y vecinas que no quisieron perderse este gran día de celebración, compromiso y encuentro en conmemoración del Día de la Bandera.