Gabinete nacional: Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación

POLÍTICA

El jefe de Gabinente, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional.

El profesional, se desempeñaba en YPF y será el reemplazante de Javier Lanari.

Adorni decidió comunicar la noticia vía X (antes Twitter) y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

«En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa», expresó la comunicación oficial.

«Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF», agregó.

«Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier (flamante designación), para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina», indicó.

Y concluyó: «Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido».