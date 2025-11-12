Kicillof rechaza negociar deudas a cambio de apoyar “leyes espantosas”

El mandatario bonaerense cuestionó el criterio de Nación para reducir el diálogo institucional a mandatarios con perfil «dialoguista».

Axel Kicillof planteó su hipótesis sobre el por qué el Presidente Milei lo excluyó de la convocatoria al diálogo con los gobernadores pese a sus insistentes pedidos para sentarse en una mesa de trabajo.

Ocurrió en el marco de una visita a Florencio Varela, donde Kicillof inauguró un Centro de Atención Integral de Rehabilitación de gestión mixta entre la provincia y el municipio. “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas” expresó, el gobernador.

Y advirtió: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, concluyó.

La respuesta de Kicillof al gobierno nacional se da, luego de que el Presidente expresara durante una entrevista televisiva: “El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución”.