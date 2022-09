Kicillof inauguró tres nuevos edificios escolares en San Vicente

ESCUELAS A LA OBRA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles los actos de inauguración de una nueva escuela primaria en Alejandro Korn y de las instalaciones de dos jardines de infantes, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

«Después de una etapa en la que no se terminaban las obras que había empezado el Gobierno anterior, nosotros no solo finalizamos la única escuela que habían comenzado, sino que hoy estamos sumando ya tres nuevos edificios educativos”, subrayó Kicillof.

En el marco del programa Escuelas a la Obra, se pusieron en marcha las nuevas instalaciones de dos jardines que funcionaban en otros establecimientos, en tanto que se inauguró la Escuela Primaria 31, una nueva institución para la comunidad educativa del barrio “La Pradera ll”.

“Estas inauguraciones siempre son acompañadas por muchos vecinos y vecinas que entienden que la única prioridad es la educación pública y la justicia social para brindar igualdad de derechos a los pibes y las pibas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No se trata solamente de hacer un edificio, pintarlo y equiparlo: construir una escuela es mucho más que poner ladrillos, es construir futuro”.

La Primaria 31 es el resultado de una inversión de 58 millones de pesos proveniente del Fondo Educativo Municipal. En una primera etapa posee tres aulas, un SUM y sanitarios; mientras que una segunda instancia se financia con 58 millones de pesos del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), con el objetivo de sumar otras tres aulas.

“A partir de ahora los y las alumnas van a poder venir caminando a su escuela sin correr el peligro de cruzar la ruta: eso tiene que ver con garantizar el derecho a la educación en cada barrio”, aseguró Sileoni durante la inauguración de la escuela, al tiempo que señaló que “el compromiso de la Provincia con la educación no queda solo en discursos, sino que se traduce en inversiones y nuevas obras de infraestructura escolar en los 135 municipios”.

Con una inversión de 62 millones de pesos, se finalizó el edificio del Jardín de Infantes 915 de Alejandro Korn, institución que funcionó durante siete años sin instalaciones propias. Allí asistirán ahora sus 135 alumnos y alumnas, quienes contarán con tres aulas equipadas cada una con mobiliario, baños propios y patio; cocina, comedor, SUM y parque con juegos. En tanto, el jardín 918 está ubicado en el Barrio Eva Perón y se desarrolló con el objetivo de reparar una deuda histórica de vacantes para los niños y niñas de la zona. Para ello se destinaron 62 millones de pesos que permitieron la construcción de la sede con tres aulas, cocina, comedor, SUM y espacios para el aprendizaje de hasta 200 chicos y chicas.

Por su parte, el intendente Mantegazza remarcó: “Con la articulación entre el gobierno provincial y municipal estamos realizando una inversión histórica de creación, mantenimiento y puesta en valor de las instituciones educativas». «Hoy inauguramos tres escuelas gracias a la decisión de un Gobernador que tiene presente la agenda de la educación, escucha a los docentes, recorre la Provincia y destina los recursos necesarios para que las obras sean una realidad”, dijo.

Estuvieron presentes también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el director provincial de Infraestructura Escolar, Juan Martín Zabaleta; la diputada bonaerense, Natalia Sánchez Jáuregui; y la secretaria de Gestión Descentralizada de San Vicente, Daniela Lasalle.