Kicillof inauguró la nueva Estación Transformadora de Salto

INFRAESTRUCTURA

Además, el Gobernador recorrió la obra de ampliación del centro universitario local y entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración formal de una nueva Estación Transformadora Rural (ET) en el municipio de Salto, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Ricardo Alessandro. Además, con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recorrió la obra ampliación del Centro Universitario del Programa Puentes.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy inauguramos una obra eléctrica muy importante, que elimina el techo de crecimiento que sufría Gahan: no solo beneficiará a los vecinos de la localidad, sino que permitirá que más familias y nuevas empresas vengan a crecer y desarrollarse en el distrito”. “Esta jornada refuta la idea de que el Estado no sirve y hay que eliminarlo: aquí no hay futuro posible si no es con un Estado presente, que acompaña con obra pública para que el sector privado pueda invertir y generar trabajo”, agregó.

“En el interior de la provincia tenemos un problema estructural que hace que muchos pibes y pibas que quieren estudiar en la universidad deban irse de sus pueblos: el Programa Puentes llegó para resolverlo y fortalecer el arraigo”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Mientras el Gobierno nacional cierra y desfinancia las universidades, nosotros abrimos y ampliamos centros universitarios que achican la brecha de desigualdad: la educación no implica solo un beneficio individual, sino sobre todo un mayor potencial para toda la comunidad”.

La nueva planta eléctrica y la línea de media tensión permiten suministrar energía a la localidad de Gahan, con capacidad para abastecer a más de 2.700 nuevos usuarios residenciales. Esta obra mejora la calidad del servicio eléctrico en áreas rurales, reduce las caídas de tensión y promueve el desarrollo productivo y comercial de la región.

En tanto, Kicillof y Bianco recorrieron la obra de ampliación del Centro Universitario del Programa Puentes, que mejorará las condiciones de cursada de los y las estudiantes. En ese marco, se entregaron diplomas a egresadas de la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Centros Universitarios, carrera dictada por docentes de la Universidad Nacional de Quilmes.

Durante la jornada, el Gobernador otorgó 281 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, se alcanza un total de 895 títulos de propiedad entregados en Salto a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

“Hoy es un día muy importante porque hemos inaugurado obras y entregado escrituras que transforman la vida de nuestra gente: tanto la nueva Estación Transformadora como la ampliación del centro universitario permitirán que nuestra ciudad siga creciendo”, subrayó Alessandro.

Por último, Kicillof remarcó: “Al contrario de lo que pregona Milei, la sociedad argentina cuenta con un pueblo solidario que defiende su soberanía”. “Lo que necesitamos es tirar todos para el mismo lado y volver a dejar en claro que las prioridades son la salud, la educación y el trabajo”.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Energía, Gastón Ghioni; y de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el diputado provincial Diego Nanni; el intendente de Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín; el intendente interino de Ramallo, Javier Romero; el secretario y Coordinación General de Gobierno local, Camilo Alessandro; y el dirigente Marcos Di Palma.